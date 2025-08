WWE SummerSlam: Großes Comeback mit realer Brisanz spaltet die Fangemeinde tief

Zwei Tage lang rätselten WWE-Fans über eine unerwartete Wendung in der größten Story des Jahres - nun ist klar, was dahintersteckte.

Der Sommerhöhepunkt SummerSlam im New Yorker NFL-Stadion endete in der Nacht zum Montag mit der Entthronung von Rekordchampion John Cena durch Cody Rhodes - und einem großen Comeback: Brock Lesnar ist nach zwei Jahren Abwesenheit zurück und hat einen emotionalen Abschiedsmoment des bald zurücktretenden Superstars Cena ruiniert und seinen alten Erzfeind attackiert.

Zur Erinnerung: Lesnar soll prominent verstrickt sein in den mutmaßlichen Sexhandels-Skandal seines Ex-Bosses Vince McMahon - und wurde deswegen seit seinem SummerSlam-Match gegen Rhodes 2023 nicht mehr eingesetzt. In sozialen Medien gingen in der Nacht diverse Posts viral, die WWE teils heftig kritisieren.