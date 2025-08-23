Pikante Panne bei WWE: Wrestling-Liga schneidet Show-Ende um

Martin Hoffmann 23.08.2025 • 10:14 Uhr Logan Paul soll John Cena bei WWE SmackDown mit einem K.o.-Hieb aus dem Nichts überraschen - verfehlt sein Ziel aber allzu deutlich.

Es sollte der überraschende Schluss-Clou der Show sein - doch er lief nicht ganz nach Plan.

Beim letzten Segment der WWE-Show Friday Night SmackDown im irischen Dublin unterlief dem wrestlenden Social-Media-Superstar Logan Paul ein unglückliches Missgeschick, als er Superstar John Cena niederstrecken sollte. Es hatte zur Folge, dass die Produktionscrew der Sendung die Szene umschneiden musste.

WWE SmackDown: Logan Paul verfehlt John Cena allzu klar

Was war geschehen? Paul sollte seinem Rivalen John Cena hinter den Kulissen einen Fausthieb aus dem Nichts verpassen, als der gerade durch ein Gespräch mit General Manager Nick Aldis beschäftigt war - der Cena eine rätselhafte Botschaft seines anderen Erzfeinds Brock Lesnar zu übermitteln versuchte.

Paul verfehlte den Rekord-Champion der Liga dabei aber so deutlich, dass die Illusion dahin war, als Cena sich wie vom Blitz getroffen zu Boden fallen ließ.

Bei der internationalen Live-Übertragung auf Netflix war die Panne klar zu sehen. WWE reagierte und zeigte die Szene bei der späteren TV-Ausstrahlung in den USA - wo die Show wegen der Zeitverschiebung später ausgestrahlt worden war - aus einem anderen Kamerawinkel, der den verfehlten Schlag kaschierte. Aufmerksamen Fans fiel die Diskrepanz allerdings auf, ein übereinandergelegter Zusammenschnitt der beiden Versionen landete schnell im Netz.

