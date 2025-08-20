Sensations-Rückkehr zu WWE? Legende heizt Gerüchte an

SPORT1 20.08.2025 • 08:11 Uhr Chris Jericho heizt die Spekulationen über einen Wechsel von AEW zu seinem Ex-Arbeitgeber an. Hat er ein Comeback beim Royal Rumble 2026 im Visier?

Bahnt sich der nächste spektakuläre Wechsel von AEW zu WWE an?

Ringlegende Chris Jericho, Urgestein und erster World Champion der Liga von Tony Khan, schürt offen die Spekulationen um ein Comeback beim Marktführer - das intern ein heißes Thema bei WWE sein soll.

Chris Jericho mit pikantem Like

Jericho hinterließ mit seinem offiziellen Instagram-Kanal jüngst ein Like unter einem Beitrag, in dem seine Vertragslaufzeit bei All Elite Wrestling und die theoretische Möglichkeit einer WWE-Rückkehr thematisierte wurden. In dem Post heißt es, dass Jerichos aktueller Kontrakt im Dezember 2025 endet – und dass er unter den “richtigen Umständen” offen für ein Comeback beim Marktführer wäre.

Inzwischen hat auch Reporter-Guru Dave Meltzer - zu dem Jericho gewöhnlich einen guten Draht hat - in seinem Wrestling Observer Radio die Gerüchteküche befeuert.

Über Jericho werde WWE-intern „viel geredet“, berichtet Meltzer, das Thema sei „eine wirklich große Geschichte“. Die Idee einer Überraschungsrückkehr als unangekündigter Teilnehmer beim Royal Rumble 2026 stehe im Raum.

Von WWE zu AEW - und zurück?

Jericho war zwischen 1999 und 2017 fast zwei Jahrzehnte bei WWE aktiv, ehe er 2018 die Wrestling-Welt überraschte, indem er seinen Vertrag dort auslaufen ließ, mehrere große Matches bei NJPW in Japan bestritt und sich dann der Anfang 2019 neu gegründeten Promotion AEW anschloss.

„Y2J“, der im November 55 wird, spielte bei AEW eine tragende Rolle und festigte mit seiner späten Neuerfindung auch sein eigenes Vermächtnis. Auch hinter den Kulissen war der für seine kreative Energie bekannte Jericho stark involviert, ihm wurde eine große Hausmacht nachgesagt.

In der jüngeren Vergangenheit war Jerichos Stern etwas gesunken: Bei Fans mehrte sich Kritik an seinen Ringleistungen im fortschreitenden Alter, zudem belasteten Gerüchte über angebliches Fehlverhalten hinter den Kulissen seinen Ruf - ungewohnt negative Reaktionen auf ihn waren die Folge, auch als er noch die Rolle als Publikumsliebling hatte. Der auch als Sänger der Rockband Fozzy bekannte Jericho gehörte pikanterweise auch zu denjenigen, die in Konflikt mit dem inzwischen wieder zu WWE zurückgekehrten CM Punk geraten waren.

Wechselabsicht oder Verhandlungstaktik?

Bei AEW war Jericho zuletzt Anführer der Gruppierung The Learning Tree mit Big Bill (ehemals Big Cass bei WWE) und Bryan Keith, seit April war er nach einem inszenierten Streit mit seinen beiden Verbündeten nicht mehr im TV zu sehen.

Meltzer spekuliert, dass Jericho den richtigen Zeitpunkt dafür sehen könnte, seine Karriere durch einen weiteren Neustart nochmal zu beleben.