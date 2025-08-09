Newsticker
WWE enthüllt prominenten Gegner für John Cenas letztes Match in Europa

WWE: Cenas letzter Gegner in Europa

John Cena tritt bei seinem letzten Match auf dem alten Kontinent gegen Logan Paul an. Auch WWE-Champion Cody Rhodes wird bei SmackDown in eine neue Fehde verstrickt.
John Cena trifft bei WWE Clash in Paris auf Logan Paul
John Cena trifft bei WWE Clash in Paris auf Logan Paul
© IMAGO/Imagn Images
Martin Hoffmann
John Cena tritt bei seinem letzten Match auf dem alten Kontinent gegen Logan Paul an. Auch WWE-Champion Cody Rhodes wird bei SmackDown in eine neue Fehde verstrickt.

Der scheidende WWE-Megastar John Cena bekommt ein letztes hochkarätiges Duell auf europäischem Boden.

Bei Clash in Paris am 31. August trifft der Rekord-Champion der Liga auf Social-Media-Phänomen Logan Paul. Dies wurde bei der aktuellen Ausgabe von SmackDown am Freitagabend enthüllt.

WWE SmackDown: Logan Paul legt sich mit John Cena an

Der frisch zum Publikumsliebling zurückverwandelte Cena eröffnete die Show und leckte nach dem Titelverlust gegen Cody Rhodes und der Überraschungsattacke des zurückkehrenden Brock Lesnar seine Wunden - nicht ohne eine neue Herausforderung für das Großevent in Frankreich zu suchen.

Paul trat Cena gegenüber und lieferte sich mit dem am Ende des Jahres zurücktretenden Superstar ein verbales Duell. Ehe das Match fixiert wurde, wurde Cena von dem mit Paul verbündeten Drew McIntyre hinterrücks angegriffen - worauf wiederum Champion Rhodes Cena zu Hilfe kam.

Bei SmackDown gab es als Vorgeschmack ein Tag-Team-Duell zwischen Cena und Rhodes sowie Paul und McIntyre. Cena und Rhodes siegten durch Disqualifikation, als Paul Cena einen Tiefschlag verpasste.

McIntyre ließ darauf eine brutale Attacke auf Rhodes folgen. Es sieht damit alles danach aus, als ob McIntyre als nächster Herausforderer Rhodes‘ positioniert wird.

