WWE-Gastspiel in Europa beginnt mit Paukenschlag!

Das größte WWE-Wochenende des Jahres in Europa hat mit einem umjubelten Paukenschlag begonnen!
WWE-Paukenschlag in Frankreich
Bei einer stimmungsvollen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown aus dem französischen Lyon besiegte Publikumsliebling Sami Zayn Solo Sikoa und krönte sich einen Abend vor der Großveranstaltung Clash in Paris zum neuen United States Champion der Liga.
WWE SmackDown: Sami Zayn krönt sich
Der frisch von der Montagsshow RAW zu SmackDown gewechselte Zayn besiegte den jüngeren Bruder von Jey und Jimmy Uso in einem chaotischen Match, in das es mehrere Eingriffe von außen gab.
Zayn, wie immer zuletzt unterwegs mit einer Hose mit den Farben und der Symbolik der Palästina-Flagge, wurde am Ende des Kampfs von Sikoas Verbündeten Talla Tonga, JC Mateo und Tonga Loa attackiert. Im Gegenzug schalteten sich dann aber Jimmy Uso und Jaco Fatu auf Zayns Seite ein - und machten so für ihn den Weg frei, mit zwei Helluva Kicks den Sieg zu erringen. Die Show endete mit einer großen Feier Zayns mit den Fans.
Der WWE-Tross zieht heute nach Paris weiter. Bei Clash in Paris gibt es unter anderem das letzte Match des bald zurücktretenden John Cena in Europa. Der WWE-Rekordchampion trifft auf Logan Paul. Im zweiten Hauptmatch setzt World Champion Seth Rollins seinen Titel gegen CM Punk, LA Knight und Jey Uso aufs Spiel.