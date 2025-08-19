Newsticker
WWE-Star ist schwanger und legt Titel nieder

WWE-Star schwanger: Titel vakant

Der bisher amtierende World Women‘s Champion Naomi hat bei RAW enthüllt, dass sie ein Baby erwartet. Wie es mit dem Titel weitergeht, bleibt vorerst unklar.
Freudige Nachrichten wirbeln die Frauendivision bei WWE durcheinander.

Naomi, der bisher amtierende World Women‘s Champion, ist schwanger - der Titel wurde bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW für vakant erklärt.

WWE RAW: Naomi wird Mutter, Titel vakant

Naomi verkündete die frohe Botschaft in einer emotionalen Ansprache an das Publikum. Ganz überraschend kommt sie nicht: Die 37-Jährige hatte schon vor einiger Zeit offenbart, dass sie sich ein eigenes Kind mit ihrem Ehemann Jimmy Uso gewünscht hatte.

Nichtsdestotrotz - oder gerade deshalb - bekam sie in diesem Jahr nochmal einen neuen Schub mit dem Gewinn des Money-in-the-Bank-Koffers und dem erfolgreichen „Cash-In“ gegen Iyo Sky im Juli. Nun ist ihre Regentschaft nach wenigen Wochen beendet.

Naomi blieb bei ihrer Rede „in character“ und weigerte sich, den Gürtel direkt an den als General Manager von RAW agierenden Adam Pearce zu übergeben. Sie ließ ihn stattdessen im Ring zurück und kündigte an, ihn sich in neun Monaten zurückzuholen, „noch während ich dem Baby die Brust gebe“.

Wie es mit dem Titel weitergeht, verkündete WWE noch nicht. Für den nächsten Großevent Clash in Paris am 31. August war eigentlich ein Match Naomis gegen Stephanie Vaquer geplant - das sich nun erledigt hat.

