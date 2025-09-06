Nach zehn Jahren: Sensations-Comeback bei WWE wird Wirklichkeit!!

Martin Hoffmann 06.09.2025 • 07:48 Uhr CM Punks Ehefrau AJ Lee ist nach zehn Jahren Abwesenheit zurück bei WWE und unterschreibt einen neuen Vertrag. Bei SmackDown wird auch das Gigantenduell John Cena vs. Brock Lesnar fixiert.

Die Signale für eine lang ersehnte Wiederkehr bei WWE waren unübersehbar - nun ist es Wirklichkeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

AJ Lee, die Ehefrau von CM Punk, hat bei der TV-Show Friday Night SmackDown in Punks Heimat Chicago ein umjubeltes Comeback gefeiert - und einen neuen Vertrag beim Wrestling-Marktführer unterschrieben.

WWE SmackDown: AJ Lee ist zurück

Lees Rückkehr hatte sich seit der Großveranstaltung Clash in Paris am vergangenen Wochenende angedeutet, als sich Becky Lynch, die Ehefrau von World Champion Seth Rollins, in die Titelfehde zwischen Punk und ihrem Mann eingemischt und Punk den Gewinn des Gürtels gekostet hatte.

Am Montag bei RAW intensivierten sich die Spekulationen dadurch, dass Lynch Punk verbal und mit mehreren Ohrfeigen weiter reizte. Im selben Stil ging es bei SmackDown weiter - nur dass Punk bei seinem Heimspiel diesmal eine Antwort hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Punk verließ nach einer erneuten Konfrontation mit Lynch den Ring und erklärte, dass er in einer ungewollten Lage sei: Er sei niemand, der je Hand an eine Frau anlegen würde - kenne aber zum Glück jemanden, der es sehr gern tun würde.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Neuer Vertrag unterschrieben

In diesem Moment ertönte „Light it up“, das altbekannte Theme von Lee. Unter dem Jubel der Fans lief sie mit ihrer typischen Gestik von einst in den Ring und verpasste Lynch eine Abreibung - gekrönt von einer genüsslich zelebrierten Ohrfeige als Antwort auf die von Lynch gegen ihren Liebsten.

AJ Lee (bürgerlich: April Jeanette Mendez) stand zwischen 2009 und 2015 unter WWE-Vertrag und war einer der populärsten weiblichen Stars ihrer Zeit. Die 38-Jährige arbeitet seit ihrem Rücktritt im Frühjahr 2015 - der auch durch eine schwere Nackenverletzung bedingt war - hauptberuflich als Drehbuchautorin.

Lees Rückkehr dürfte bei der nächsten Großveranstaltung WrestlePalooza am 20. September - der ersten beim neuen US-Medienpartner ESPN - in einem Mixed-Match mit Punk gegen Rollins und Lynch münden. Es ist aber mehr als eine einmalige Angelegenheit: WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque postete nach der Show ein Video, in dem Lee einen neuen WWE-Vertrag unterschrieb. Lee scheint auf die Jagd nach Lynchs Intercontinental Title der Damen zu gehen, mit dem sie nach Sendungsende in der Arena posierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Lesnar vs. Cena bei WrestlePalooza offiziell

Schon offiziell für WrestlePalooza - das am selben Tag stattfindet wie der Pay Per-View All Out des Konkurrenten AEW - ist die wohl letzte Auflage des Gigantenduells der langjährigen Rivalen John Cena und Brock Lesnar.

Der beim SummerSlam zurückgekehrte Lesnar nahm Cena bei SmackDown erneut ins Visier. Das „Beast Incarnate“ sprengte bei SmackDown das Eröffnungsmatch zwischen Cena und dem neuen US-Champion Sami Zayn. Der Showdown Lesnar vs. Cena wurde später als fix bestätigt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN