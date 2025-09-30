WWE-Topstar feiert Comeback - aber was hat es mit diesen Szenen auf sich?

Martin Hoffmann 30.09.2025 • 13:21 Uhr Roman Reigns kehrt bei Monday Night RAW nach knapp einmonatiger Auszeit zurück - und hinterlässt einen subtilen Cliffhanger.

Rund einen Monat lang war bei WWE nichts von ihm zu sehen. Nun ist Topstar Roman Reigns wieder da - und hat einen subtilen Cliffhanger hinterlassen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW feierte der „Original Tribal Chief“ sein Comeback, nachdem er Ende August bei Clash in Paris von Seth Rollins‘ Handlangern Bron Breakker und Bronson Reed heftig attackiert und auf einer Trage abtransportiert worden war.

WWE RAW: Roman Reigns ist zurück

Reigns absolvierte während seiner Abwesenheit Dreharbeiten für das Remake von „Street Fighter“, in dem er die Rolle des Akuma übernimmt - nun fügte er sich wieder in die Storywelt von WWE ein.

Am Ende von RAW stürmte Reigns unter dem Jubel der Fans in den Ring und half seinen Familienmitgliedern Jimmy und Jey Uso zu einem Sieg über Breakker und Reed.

Mit einem Stahlstuhl bewaffnet räumte Reigns und ermöglichte den Usos den Sieg mit einem doppelten Uso Splash.

Auffällig: Reigns klatschte nach dem Kampfende mit Jey Uso ab und nahm ihn in die Arme. Jimmy blieb unbeachtet im Hintergrund und schaute sich die Reunion seiner Bloodline-Kollegen aus der Distanz an.

Es passt zu den leichten Spannungen, die es zuletzt wieder zwischen den Usos gab: Jey offenbarte zuletzt eine neue Aggressivität, die er speziell an dem eigentlich auch als Publikumsliebling definierten LA Knight ausließ - während Jimmy sich zuletzt eher verwundert über das böse Blut zwischen Knight und seinem Zwillingsbruder gezeigt hatte.

Crown Jewel: Vier Matches sind fix

In welche Richtung sich diese Dynamik noch entwickeln und welche Rolle Reigns dabei spielen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Aktuell haben Reigns und die Usos noch kein Match beim nächsten Großevent Crown Jewel am 11. Oktober im australischen Perth.

Für die Supershow sind aktuell vier Matches angesetzt: Neben zwei Champion-vs.-Champion-Matches zwischen Cody Rhodes und Seth Rollins sowie Tiffany Stratton und Stephanie Vaquer gibt es eine Neuauflage der Rivalität zwischen John Cena und AJ Styles sowie ein Tag Team Match der Kabuki Warriors (Asuka und Kairi Sane) gegen Rhea Ripley und Iyo Sky.