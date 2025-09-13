WWE verkündet eine Zeitenwende bei der Megashow WrestleMania - Fans buhen

Bereits vor einigen Tagen war es durchgesickert, nun ist es offiziell: Das traditionsreiche WWE-Jahreshighlight wird im Jahr 2027 im saudi-arabischen Riad stattfinden.
Zeitenwende bei WWE: Fans buhen
Die größte Wrestling-Show steigt damit erstmals in ihrer Geschichte außerhalb Nordamerikas - zum hörbaren Missfallen vieler Fans.
WWE WrestleMania erstmals in Saudi-Arabien
Als die Liga am Freitag bei der Show When Worlds Collide in Las Vegas - einer Crossover-Veranstaltung von WWE und der in diesem Jahr aufgekauften Mexiko-Liga AAA - ein Ankündigungsvideo einspielte, gab es laute Buhrufe im Publikum und den Sprechchor „You sold out“ - „Ihr habt euch ausverkauft.“
Bereits vorher hatte WWE die Nachricht offiziell verkündet, bei einer Art Pressekonferenz in der Spieler- und Kampfsportmetropole, die auch der Unternehmenssitz des WWE-Mutterkonzerns TKO ist (und Standort von WrestleMania 2025 und 2026).
Tatsächlich waren Presse und Öffentlichkeit nicht zugelassen bei dem Termin im Windschatten des Box-Megafights Canelo Alvarez vs. Terence Crawford heute Nacht - den WWE-Oberen ist bewusst, dass die seit 2018 laufende, milliardenschwere Kooperation mit dem autoritären Königreich nach wie vor nicht populär ist und kritische Fragen die Inszenierung gestört hätten.
WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque schürte ungeachtet dessen große Erwartungen an die 43. Auflage der Supershow - deren Datum noch nicht festgelegt ist. Die Veranstaltung solle „größer als je zuvor“ werden, versprach der „Chief Content Officer“.
Dominik Mysterio krönt sich, Cody Rhodes zurück
Nach der großen Enthüllung gab es am Freitag auch beim Ringgeschehen von WWE einige Neuigkeiten: Im Hauptkampf von When Worlds Collide nahm Dominik Mysterio dem mexikanischen Topstar El Hijo Del Vikingo mit Hilfe seiner Gruppierung Judgment Day den AAA Mega Title ab.
Vor When Worlds Collide hatte zudem auch die wöchentliche TV-Show Friday Night SmackDown in Norfolk mit einem kleinen Paukenschlag geendet: WWE-Champion kehrte am Ende der Sendung nach einer mehrwöchigen Auszeit zurück und rettete seinen Mentor Randy Orton vor einer Attacke seines Rivalen Drew McIntyre.
Rhodes forderte McIntyre dann zu einem Match bei der neuen Großveranstaltung WrestlePalooza kommende Woche heraus.