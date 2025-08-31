WWE verkündet neuen Deutschland-Hammer!

Martin Hoffmann 01.09.2025 • 00:00 Uhr Die Wrestling-Liga kehrt im Januar vor dem Royal Rumble auf deutschen Boden zurück - auch die TV-Shows RAW und SmackDown werden in Deutschland ausgetragen!

Die Wrestling-Welt wird in wenigen Monaten einmal mehr nach Deutschland schauen!

Im Januar 2026, kurz vor der Traditionsshow Royal Rumble, wird es wieder eine große Europatour des Branchenführers WWE geben. Im Zuge dessen werden die beiden wichtigsten TV-Shows der Promotion je einmal auf deutschem Boden gastieren - dies hat die Liga am Sonntag während des Großevents Clash in Paris enthüllt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE: RAW und SmackDown in Deutschland!

Am 9. Januar wird die Sendung Friday Night SmackDown in die Uber Arena nach Berlin zurückkehren, wo sie schon im Sommer 2024 vor dem Großevent Bash in Berlin einmal ausgetragen worden war.

Drei Tage später, am 12. Januar 2026, wird es dann eine historische Premiere geben: Erstmals ist Düsseldorf Gastgeber einer WWE-Fernsehshow, die über 30 Jahre alte Flaggschiffshow Monday Night RAW wird aus dem PSD Bank Dome gesendet.

Es ist damit zu rechnen, dass WWE alle Topstars auffahren wird, die zu diesem Zeitpunkt im Einsatz sind, inklusive WWE-Champion Cody Rhodes und World Champion Seth Rollins. Angekündigt sind außerdem Damenchampion Tiffany Stratton, Jey Uso, Rhea Ripley, Jade Cargill, Jacob Fatu, LA Knight, Drew McIntyre, Bianca Belair und Österreich-Phänomen Gunther.

Zusätzlich zu den beiden TV-Terminen gibt es auch zwei weitere Live-Events ohne Fernsehübertragung in Deutschland: am 8. Januar in Leipzig und am 13. Januar in Mannheim. Auch in zwei Nachbarländern gastiert die „Road to Royal Rumble Tour”, am 11. Januar in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sowie am 17. Januar im polnischen Danzig.