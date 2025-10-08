"Big Money Deal": WWE wendet Abgang doch ab!

Martin Hoffmann 08.10.2025 • 20:16 Uhr Wende im Fall Santos Escobar: Der Mexikaner verlängert doch bei WWE - und hat sich offenbar einen überaus lukrativen Deal erpokert.

Spektakuläre Wende - oder einfach nur clever gepokert?

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Wrestling-Marktführer WWE den drohenden Abgang des Mexikaners Santos Escobar abgewendet. Der 41-Jährige habe einen neuen Vertrag unterschrieben, der Reporter Bryan Alvarez vom Wrestling Observer spricht von einem „Big Money Deal“.

Escobar hatte zuvor seinen Vertrag auslaufen lassen, Spekulationen über einen Wechsel zu Konkurrent AEW wurden geschürt durch Medienberichte und einen mysteriösen Social-Media-Post des bei AEW aktiven Weggefährten Rush, der davon schrieb, sein Bündnis La Faccion Ingobernable (LFI) vergrößern zu wollen.

Was immer dran war: Escobar bleibt nun doch sowohl WWE als auch der mexikanischen Filiale AAA erhalten.

Santos Escobar bleibt doch bei WWE

Der 41 Jahre alte Escobar, Sohn des mexikanischen Ex-Wrestlers El Fantasma, hatte 2019 bei WWE unterschrieben, nachdem er zuvor als maskierter El Hijo del Fantasma (Sohn des Phantoms) ein vieldekorierter Star in seiner Heimat war.

Escobar, in den USA auch bekannt als King Cuerno aus dem Kultprojekt Lucha Underground, trat bei WWE mit neuem Namen und ohne Maske an. 2022 debütierte er mit seiner Gruppierung Legado del Fantasma (mit Joaquin Wilde, Cruz del Toro und Zelina Vega) im Hauptkader.

Escobar begann eine größere Rolle im WWE-Programm zu spielen, als er sich mit der Legende Rey Mysterio verbündete und zusammen mit ihm und seinen Legado-Kollegen die LWO (Latino World Order) wieder aufleben ließ, einst bei der Liga WCW gegründet von der früh verstorbenen Ikone Eddie Guerrero.

Die Verbindung mündete in einem Bruch, der in Escobars größtem Match bei WWE resultierte: Bei WrestleMania 40 im April 2024 in Philadelphia tat sich Escobar mit Reys Sohn Dominik gegen Rey Mysterio und Andrade zusammen. Escobar und der junge Mysterio verloren, als zwei NFL-Stars der Eagles sich zu ihren Ungunsten einmischten: Lane Johnson und Jason Kelce, Travis‘ Bruder.

WWE hat offenbar nachgebessert

Zuletzt hatte Escobar mit dem Duo Los Garza (Angel und Berto) eine neue Legado del Fantasma formiert und bestritt einige Matches beim Crossover-Projekt von WWE und der in diesem Jahr aufgekauften Mexiko-Liga AAA.

Wie Fightful berichtet hatte, war Escobar zuletzt aber wohl unzufrieden mit seinen kreativen Perspektiven und entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung bei WWE - obwohl ihm verbesserte Bezüge angeboten worden wären.