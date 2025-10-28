Das unwürdige Karriere-Ende einer WWE-Ikone

Martin Hoffmann 28.10.2025 • 16:56 Uhr Die große Karriere von Wrestling-Legende Bret Hart endete heute vor 25 Jahren wegen einer schweren Verletzung - und mit einem kühlen Kündigungsschreiben seines damaligen Arbeitgebers.

Bret Hart nimmt Bill Goldberg die Sache auch nach Jahrzehnten noch übel - das hat er immer und immer klargemacht.

„Als Bill Goldberg mich gegen den Kopf getreten hat, habe ich in einer Sekunde 16 Millionen Dollar verloren“, sagte die WWE-Ikone einmal über den verhängnisvollen Moment, der seine Karriere als aktiver Wrestler beendete. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Ende 1999 läutete eine folgenschwere Verletzung in einem Match gegen den späteren Hall-of-Fame-Kollegen den Abgesang des „Hitman“ ein - der heute vor 25 Jahren mit einer unrühmlichen Entlassung durch seinen damaligen Arbeitgeber WCW endete.

WWE-Legende Bret Hart bei WCW: Ein Missverständnis

Zur Erinnerung: Hart war im Jahr 1997 eher unfreiwillig von der damaligen WWF zum Konkurrenten WCW gewechselt: Der damalige WWF-Boss Vince McMahon hatte seinem Topstar den Wechsel selbst nahegelegt, weil er sich Harts teuren Deal nicht mehr leisten mochte. Es folgte der berühmte Eklat-Abgang von Montreal bei den Survivor Series 1997.

Das WCW-Engagement Harts erwies sich eher als Missverständnis: Hart wurde von der Liga selten auf die Weise eingesetzt, die er und seine Fans sich gewünscht hätten.

Hart hielt zwar auch bei WCW diverse Titel, sagte aber später, dass er nur zwei Momente dort als wirklich besonders empfand: Sein Tributmatch für den zu Tode gestürzten Bruder Owen gegen Chris Benoit (später selbst Täter einer tödlichen Tragödie) und ein vielgelobtes, von dem Clint-Eastwood-Westen „Für eine Handvoll Dollar“ inspirierten Segment mit Goldberg, bei dem Hart Goldbergs gefürchteten Spear mit einer versteckten Metallplatte neutralisierte.

Am 19. Dezember 1999 wurde Goldberg dann aber auch unbeabsichtigt zum Mann, der Harts Karriere beendete.

Tritt von Goldberg hatte verhängnisvolle Folgen

Der frühere NFL-Footballer Goldberg hatte der „Excellence of Execution“ - früher auch kurz sein Tag-Team-Partner - in dem Titelkampf bei dem Event Starrcade in Washington mit einem Tritt versehentlich mit voller Wucht am Kopf getroffen. Hart erlitt eine schwere Gehirnerschütterung, deren Gefährlichkeit in Zeiten vor der „Concussion Crisis“ nicht richtig erkannt wurde.

Hart stieg weiter in den Ring, erlitt nach eigener Schätzung drei weitere Gehirnerschütterungen und erkrankte am „Post Concussion Syndrome“, einer dauerhaften Erkrankung, bei der sich die Symptome der akuten Verletzung verstetigten. Nach einem letzten Match gegen Kevin Nash am 10. Januar 2000 pausierte Hart zunächst für unbestimmte Zeit.

Neun Monate später bekam Hart vom Postzusteller FedEx dann einen Brief von WCW zugestellt, in dem kühl notiert war: „Aufgrund Ihrer anhalten Erwerbsunfähigkeit - Post Concussion Syndrom -, übt WCW sein in Paragraph 8(e) festgehaltenes Recht aus, Ihre Vereinbarung als unabhängiger Vertragsnehmer mit sofortiger Wirkung am 20. Oktober 2000 zu beenden.“ Wenige Tage danach verkündete Hart seinen Rücktritt, einige Monate später war auch WCW Geschichte.

Schlaganfall zwei Jahre nach dem Rücktritt

Für Hart war das Karriere-Ende auch finanziell ein Schlag: Sein WCW-Deal war erst kurz vorher um fünf Jahre verlängert worden.

Schlimmer allerdings waren die gesundheitlichen Folgen seiner Verletzung, die auch sein Alltagsleben beeinträchtigten: 2002 erlitt Hart einen Schlaganfall, der aller Wahrscheinlichkeit nach von der Vorschädigung begünstigt war.

Hart erholte sich, stieg 2010 sogar nochmal für ein Nostalgie-Comeback bei WWE in den Ring - aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustands waren die damaligen Auftritte allerdings nicht mehr annähernd mit dem vergleichbar, was Hart einst ausgemacht hatte.