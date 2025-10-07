Dieser WWE-Moment sorgt für jede Menge Gesprächsstoff

Martin Hoffmann 07.10.2025 • 08:05 Uhr Vor dem Duell der Champions zwischen Seth Rollins und Cody Rhodes bei Crown Jewel sorgt bei RAW ein Dialog zwischen Rollins und Manager-Legende Paul Heyman für Gesprächsstoff.

Seth Rollins und Cody Rhodes stehen bei WWE vor einem Duell der Champions und dem nächsten Kapitel ihrer erbitterten Rivalität - und dieser TV-Moment hat den Showdown nochmal mächtig mit Bedeutung aufgeladen.

Wenige Tage vor der Großveranstaltung hat die Liga den Kampf zwischen World Champion Rollins und WWE-Champion Rhodes mit zusätzlicher Spannung versehen. Schlüsselakteur dabei: Rollins‘ Manager, die lebende Legende Paul Heyman.

WWE RAW: Heyman droht Rollins

In der aktuellen Ausgabe von Monday Night RAW suchte Rollins in einem inszenierten Backstage-Segment das Gespräch mit Paul Heyman.

„Was passiert, wenn ich verliere?“, fragte der „Visionary“ Rollins sein „Oracle“ unter Verweis darauf, dass er seit Rhodes‘ WWE-Comeback 2022 in allen drei großen Matches gegen den „American Nightmare“ unterlegen war.

Heymans Antwort fiel deutlich aus: „Du wirst die Umkleidekabine verlieren, du wirst zum Champion zweiter Klasse”, erwiderte der frühere Begleiter von Brock Lesnar und Roman Reigns: Auch das Vertrauen seiner Zöglinge Bron Breakker und Bronson Reed würde Rollins verspielen.

Von Heymans Worten aufgeschreckt, hakte Rollins nach, wie es denn um dessen persönliche Loyalität stehen würde. Heymans Replik: „Ich werde mich fragen, warum ich bei WrestleMania auf dich statt auf Roman Reigns gesetzt habe.“

Neues Match für WWE Crown Jewel steht

WWE sendete mit dem Segment eine klare Botschaft: Sollte Rollins verlieren, drohen ihm Heyman und die Gruppierung „The Vision“ von der Fahne zu gehen - was das Story-Geschehen der Liga in gewichtigem Maß verändern würde.

Es steckt nun also eine neue Form von Spannung in dem Match, die es vorher nicht hatte: Die beiden Titelgürtel von Rhodes und Rollins stehen nicht auf dem Spiel, es geht um den übergreifenden „Crown Jewel Championship“, dessen Bedeutung und Identifikationspotenzial bei den Fans aber überschaubar ist. Nun haben die Anhänger der Liga einen triftigeren Grund mitzufiebern.

Für Crown Jewel wurde derweil ein fünftes Match offiziell angekündigt: Der in der vergangenen Woche zurückgekehrte Roman Reigns trifft in Perth in einem „Australian Street Fight“ auf Lokalmatador Reed.