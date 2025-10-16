Nächste schwere Verletzung? Neuer WWE-Schock enthüllt

Martin Hoffmann 16.10.2025 • 22:28 Uhr Nicht nur Seth Rollins, sondern auch der aufstrebende Jacob Fatu fehlt der Wrestling-Liga offenbar lange. Ein US-Portal berichtet von einer schweren Verletzung.

Neben der schweren Verletzung von Seth Rollins müssen WWE-Fans offenbar noch einen schmerzhaften Ausfall verdauen.

Wie das US-Portal Bodyslam.net berichtet, wird auch der aufstrebende Star Jacob Fatu für längere Zeit nicht im Ring stehen. Der 32-Jährige leide an einer „nicht mit Wrestling in Zusammenhang stehenden Verletzung“, die ihn „bis weit ins Jahr 2026″ außer Gefecht setzen könnte.

WWE: Jacob Fatus steile Karriere gebremst

Fatu, Sohn des früheren WWE-Wrestlers Sam Fatu (Islander Tama, Tonga Kid), ist einer der größten Shootingstars der Liga: Der „Samoan Werewolf“, der sich bei der kleineren Liga MLW einen Namen gemacht hatte, hat sich seit seinem WWE-Debüt 2024 zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt.

Der anfangs als Vollstrecker der neuen Bloodline um Solo Sikoa eingeführte Fatu etablierte sich mit seinem kraftvoll-athletischen Stil und charismatischen Aura schnell als Einzelwrestler, hielt den US Title und gilt als kommender Herausforderer für den WWE oder World Title.

