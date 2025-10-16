Nächste schwere Verletzung? Neuer WWE-Schock enthüllt

Neben der schweren Verletzung von Seth Rollins müssen WWE-Fans offenbar noch einen schmerzhaften Ausfall verdauen.
Nächster WWE-Schock enthüllt
Wie das US-Portal Bodyslam.net berichtet, wird auch der aufstrebende Star Jacob Fatu für längere Zeit nicht im Ring stehen. Der 32-Jährige leide an einer „nicht mit Wrestling in Zusammenhang stehenden Verletzung“, die ihn „bis weit ins Jahr 2026″ außer Gefecht setzen könnte.
WWE: Jacob Fatus steile Karriere gebremst
Fatu, Sohn des früheren WWE-Wrestlers Sam Fatu (Islander Tama, Tonga Kid), ist einer der größten Shootingstars der Liga: Der „Samoan Werewolf“, der sich bei der kleineren Liga MLW einen Namen gemacht hatte, hat sich seit seinem WWE-Debüt 2024 zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt.
Der anfangs als Vollstrecker der neuen Bloodline um Solo Sikoa eingeführte Fatu etablierte sich mit seinem kraftvoll-athletischen Stil und charismatischen Aura schnell als Einzelwrestler, hielt den US Title und gilt als kommender Herausforderer für den WWE oder World Title.
Seit Mitte September stand Fatu aus bis jetzt unbekannten Gründen nicht mehr im Ring. Nun scheint klar, dass seine steile Karriere für längere Zeit unterbrochen ist.