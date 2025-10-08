WWE-Paukenschlag um zwei Legenden!

SPORT1 08.10.2025 • 07:40 Uhr 26 Jahre nach ihrem ersten Titelgewinn halten Matt und Jeff Hardy wieder WWE-Gold. Ein Duell mit zwei anderen alten Bekannten wird dadurch zusätzlich aufgeladen.

Nach 26 Jahren hat sich für zwei lebende Wrestling-Legenden ein Kreis geschlossen: Matt und Jeff Hardy, eines der populärsten Tag Teams der Geschichte, hält wieder Titelgold bei WWE.

Die Hardy Boyz holten sich bei dem TV-Special NXT vs. TNA Showdown die Tag-Team-Titel des WWE-Aufbaukaders NXT - vor den Augen zweier alter Rivalen, gegen die sie bald ein letztes Mal antreten werden.

WWE: Matt und Jeff Hardy holen Tag-Team-Titel von NXT

Die Hardys - eigentlich inzwischen aktiv bei der kleineren, mit WWE kooperierenden Liga TNA - waren am Dienstag Teil einer Crossover-Veranstaltung mit NXT und trafen in einem Doppel-Titelmatch auf die WWE-Talente Dion Lennox und Osiris Griffin von der Gruppierung DarkState. Es ging sowohl um die NXT-Gürtel als auch um die von den Hardys gehaltenen Tag-Team-Titel von TNA.

Die Hardys packten in der NXT-Heimatbasis wie gewohnt ihre altbekannten Aktionen aus, letztlich sicherte Jeff seinem Team mit seinem berühmten Finisher Swanton Bomb den Sieg.

Der Titelgewinn hat zusätzliches Gewicht, weil es ein noch größeres Match der Hardys zusätzlich auflädt: Die beiden lassen am Sonntag beim TNA-Jahreshöhepunkt Bound For Glory ihre Rivalität mit dem Team 3D (Devon und Bully Ray) neu aufleben. Sie treffen in einem Tables Match, in dem es nun um beide Titel gehen wird, auf die ehemaligen Dudley Boyz, die bei Showdown als Ehrengäste in der ersten Reihe saßen.

Hardys, Dudleys und Edge und Christian wieder vereint

Kurios: Mehr als 20 Jahre nach der großen Dreier-Rivalität der Hardys, der Dudley sowie Edge und Christian sind inzwischen alle drei Teams wieder vereint - Edge und Christian als Adam Copeland und Christian Cage bei WWE-Konkurrent AEW. Copeland, Cage und Matt Hardy sind mittlerweile jeweils 51 Jahre alt, Devon und Bully Ray 53 bzw. 54, Jeff ist mit 48 der Jüngste.

Die Hardys hatten zuletzt im Jahr 2019 einen Titel bei WWE gehalten, ehe sich die Wege zum wiederholten Mal trennten: Matt wechselte zu Konkurrent AEW, zu dem ihm Jeff nach einer Entlassung infolge eines rätselhaften Vorfalls gefolgt war.

Die Reunion bei AEW entwickelte sich zu einem Desaster: AEW suspendierte Jeff, nachdem er zum wiederholten Mal Alkoholprobleme offenbart hatte und wegen einer Autofahrt mit 2,9 Promille verhaftet worden war. Jeff kehrte nochmal zurück, aber das Vertrauen der Liga in ihn war offensichtlich zerrüttet, er und Matt fingen in ihrer alten Heimat TNA auf kleinerer Bühne nochmal neu an.

Aus dem Engagement hat sich ein unverhofftes WWE-Comeback entwickelt - man darf davon ausgehen, dass die beiden den Dudleys bald in die Hall of Fame folgen werden.

WWE bringt wohl TNA gegen AEW in Stellung

Der späte Titel-Coup der Hardys wurde von WWE bewusst an den Anfang eines bedeutsamen Abends gesetzt: NXT vs. TNA Showdown war der über Wochen aufgebaute Höhepunkt einer Fehde zwischen NXT- und TNA-Wrestlern - die in direkter Konkurrenz zu AEW Dynamite lief, der in dieser Woche von Mittwoch auf Dienstag vorgezogenen Hauptshow des eigentlichen WWE-Konkurrenten.