WWE-Sensation um John Cenas Abschied enthüllt

Martin Hoffmann 07.10.2025 • 11:26 Uhr Der Gegner von Megastar John Cena in dessen Abschiedsmatch soll intern feststehen. Die Wahl von WWE soll auf Österreich-Phänomen Gunther gefallen sein.

Das letzte Rätsel um das nahende Karriere-Ende von WWE-Megastar John Cena scheint gelöst. Und des Rätsels Lösung hat aus hiesiger Sicht Sensations-Charakter.

Wie Dave Meltzer, der bekannteste US-Wrestlingreporter, in seinem Wrestling Observer berichtet, soll der deutschsprachige Topstar Gunther der Mann sein, der Cena nach 25 Jahren im Ring in Rente schicken soll.

WWE: Gunther soll John Cenas letzter Gegner sein

Wie WWE schon selbst bestätigt hat, findet Cenas letztes Match am 13. Dezember beim TV-Special Saturday Night’s Main Event in Washington statt – der Gegner des 48-Jährigen ist jedoch noch nicht offiziell.

Meltzer zufolge ist die Wahl jedoch schon gefallen: Der ehemalige World Champion aus Wien sei intern als Cenas Kontrahent erkoren und aufgelistet.

Sollte sich dies bewahrheiten, unterstreicht die Ansetzung eindrucksvoll, welchen Status der „Ringgeneral“ sich beim Showkampf-Marktführer inzwischen erarbeitet hat.

„Ringgeneral“ schickte schon Goldberg in Rente

Walter Hahn, wie Gunther eigentlich heißt, steht seit 2019 bei WWE unter Vertrag und ist seit 2022 im Hauptkader aktiv.

Mit seinem körperlich intensiven, glaubwürdigen Stil und seiner besonderen Aura hat sich der 38-Jährige als Phänomen und Aushängeschild der neuen Ära unter Cheflenker „Triple H“ Paul Levesque etabliert.

Der 1,83-Meter-Mann blickt schon auf einige große, teils historische Errungenschaften zurück: Auf eine 666 Tage lange Rekord-Regentschaft als Intercontinental Champion folgten der Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers und zwei Regentschaften als World Champion. In diesem Jahr war Gunther auch schon Gegner der Legende Bill Goldberg bei dessen letztem Match.

Pause seit Titelverlust beim SummerSlam

Aktuell ist Gunther von der Bildfläche verschwunden, er war bei WWE nicht mehr zu sehen, seit er beim SummerSlam am 2. August seinen World Title an CM Punk verlor - der dann umgehend von Seth Rollins entthront wurde.

Als Gegner Cenas würde Gunther sich nach seiner Auszeit mit einem Paukenschlag wiedereinführen - zumal er aller Voraussicht nach als Gewinner aus dem Kampf hervorgehen wird.

Es ist in aller Regel die Logik eines Abschiedsmatches, dass der scheidende Star verliert, um dem der neuen Generation Momentum zu geben. In Anbetracht dessen, dass Cena als Rekord-Champion (17 x) und einer der größten Stars in der Geschichte der Liga geht, wäre die Ehre für Gunther umso gewichtiger.

Gunthers Rang wäre endgültig gefestigt

Ein Sieg über Cena in dessen letztem Match würde Gunthers Rang in der Riege der absoluten Topstars deutlicher denn je unterstreichen und festigen. Es wäre auch der größtmögliche Rückenwind für die bald darauf beginnende WrestleMania-Saison.

Beim größten Event des WWE-Jahres Mitte April in Las Vegas dürfte ebenfalls ein großes Match für Gunther auf dem Programm stehen – womöglich gegen Cenas alten Rivalen Brock Lesnar.