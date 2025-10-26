WWE-Überraschung bei SmackDown: Zündet sie nun die nächste Stufe?

Martin Hoffmann 26.10.2025 • 09:11 Uhr Jade Cargill offenbart mit einer Attacke auf WWE-Damenchampion Tiffany Stratton eine neue Einstellung. Verhilft sie ihr zum endgültigen Durchbruch?

In zwei Monaten jährt sich ihr spektakuläres WWE-Debüt zum zweiten Mal - ist sie bis dahin mit neuer Einstellung zum Champion aufgestiegen?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown in der Nacht zum Samstag hat Jade Cargill einen „Heel Turn“ zur Schurkin hingelegt und sich mit einer brutalen Attacke gegen Damenchampion Tiffany Stratton gewandt, welche Cargill in Kürze ein weiteres Mal herausfordern wird. Es wirkt, als ob ein aufstrebender Star, von dem WWE sich viel verspricht, damit die nächste Stufe zündet.

WWE: Jade Cargill auf dem Weg nach oben

Die ehemalige College-Basketballerin Cargill zählt zu den markantesten Erscheinungen des Frauenwrestlings, seit sie im Jahr 2020 bei Konkurrent AEW in einem groß vermarkteten Match mit NBA-Legende Shaquille O‘Neal gegen den heutigen WWE-Champion Cody Rhodes und dessen Frau Brandi auf der nationalen TV-Bühne einschlug.

Zwischen Januar 2022 und Mai 2023 hielt Cargill den TBS-Titel von AEW und war dort bis kurz vor ihrem Abschied ungeschlagen, im Herbst desselben Jahres unterschrieb sie bei WWE und feierte dort beim Royal Rumble 2024 ein Debüt, in dem sie sogleich als kommende Macht inszeniert wurde.

Die 33 Jahre alte Cargill - deren Charakter stark der X-Men-Figur Storm nachempfunden ist - hielt seitdem zweimal zusammen die Tag-Team-Titel der Frauendivision, seit dem Bruch des Duos in diesem Jahr strebt sie als Einzelwrestlerin nach oben.

Der Gewinn des Queen-of-the-Ring-Turniers in diesem Jahr war das erste Ausrufezeichen, beim SummerSlam verlor Cargill allerdings ihr erstes großes Titelmatch gegen Stratton.

„Die Welt belohnt keine Geduld, sie belohnt Macht“

Nun kommt es beim TV-Special Saturday Night‘s Main Event am 1. November erneut zum Duell der beiden, diesmal unter anderen Vorzeichen: Bei SmackDown schien Cargill Stratton zunächst zu helfen, als diese von US-Champion Giulia und Kiana James attackiert wurde.

Danach aber fiel Cargill Stratton in den Rücken und offenbarte damit eine neue Einstellung: „Geduld wird von der Welt nicht belohnt, die Welt belohnt Macht“, begründete Cargill in einem kurzen Backstage-Interview ihren Wandel: „Ich werde sie an mich reißen und mit dem Titel werde ich beginnen.“