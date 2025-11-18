Als eine WWE-Show voller Überraschungen schon zu Ende scheint, setzt die Liga noch einen drauf!

Es war der letzte Auftritt der Legende John Cena in der berühmtesten Veranstaltungshalle der Welt - und WWE hat einiges aufgefahren, um die Show zu einer denkwürdigen zu machen.
Großes Doppel-Comeback bei WWE!
Roman Reigns und Brock Lesnar haben am Ende einer turbulenten, an Überraschungen reichen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW aus dem New Yorker Madison Square Garden ihr Comeback gefeiert - und damit die Weichen für ein explosives WarGames-Match bei den Survivor Series am Wochenende gestellt.
WWE RAW: Lesnar und Reigns entern die War Games
Lesnar kehrte am Ende der Show erstmals seit seinem Sieg über John Cena bei Wrestlepalooza in den WWE-Ring zurück. Das „Beast Incarnate“ schloss sich dabei dem War-Games-Bündnis um Logan Paul und The Vision (Bron Breakker und Bronson Reed) an, das schon bei SmackDown am Freitag durch Drew McIntyre verstärkt worden war.
Der ehemalige UFC-Schwergewichtschamp Lesnar schritt ein, als sich Logan Pauls Team mit dem gegnerischen Bündnis aus World Champion CM Punk, WWE-Champion Cody Rhodes und den Usos prügelte und stellte scheinbar die Überzahl für die Bösewichte her.
Als schon die Schlusscredits der Show eingespielt wurden, folgte aber noch eine weitere Wendung: Lesnars ewiger Rivale Roman Reigns kam hinzu und nahm sowohl seine alte Fehde mit Lesnar als auch die mit The Vision wieder auf.
Reigns war zuletzt bei Crown Jewel im Oktober bei WWE zu sehen, als er nach einem verunglückten Eingriff seiner Familienmitglieder Jimmy und Jey Uso gegen Reed verlor - und den Usos darauf wütend erklärte, dass er sie bis Weihnachten nicht mehr sehen wolle. Nun vollendete er stattdessen das große Doppelkäfig-Spektakel, aus dem sich einige Storys in Richtung der WrestleMania-Saison im kommenden Jahr entwickeln dürften.
Comeback, Titelwechsel und letztes Hurra für Cena in New York
Schon zuvor hatte es bei RAW einige unerwartete Ereignisse gegeben - unter anderem ein Comeback des inzwischen eigentlich bei der Partnerliga TNA aktiven Dolph Ziggler (Nic Nemeth): Ziggler schaltete sich - wie zuvor Weggefährte Zack Ryder bei SmackDown - in das Last-Time-is-Now-Turnier zur Ermittlung des letzten Gegners von John Cena ein.
Wie Ryder schied Ziggler jedoch in der ersten Runde aus, er verlor ein ausgeglichenes Duell mit Solo Sikoa. Ebenfalls eine Runde weiter ist Turnierfavorit Gunther aus Österreich, der das hoch gehandelte Nachwuchstalent Je‘Von Evans bezwang.
Einen unerwarteten Titelwechsel gab es obendrein: Becky Lynch verlor ihren Intercontinental-Gürtel der Damen gegen Maxxine Dupri - die dabei Hilfe von Lynchs Rivalin AJ Lee bekam. Die Zeichen stehen weiter auf einem nahenden Einzelduell zwischen Lynch und der frisch zu WWE zurückgekehrten Ehefrau CM Punks.
Cenas Abschiedstour ging unterdessen mit einem letzten Match im MSG weiter: Der Rekord-Champion von WWE tat sich mit Sheamus und Rey Mysterio gegen The Judgment Day (Reys Sohn Dominik Mysterio, Finn Balor, JD McDonagh) zusammen. Es kam zum erwarteten Sieg für die Publikumslieblinge. Bei den Survivor Series in der Nacht zum Sonntag folgt noch ein Rückmatch Cenas gegen den von ihm als Intercontinental Champion entthronten Dominik.