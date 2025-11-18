Als eine WWE-Show voller Überraschungen schon zu Ende scheint, setzt die Liga noch einen drauf!

Martin Hoffmann 18.11.2025 • 09:51 Uhr Beim letzten WWE RAW mit John Cena aus dem Madison Square Garden in New York schalten sich Brock Lesnar und Roman Reigns wieder ins Liga-Geschehen ein. Es sind nicht die einzigen Überraschungen des Abends.

Es war der letzte Auftritt der Legende John Cena in der berühmtesten Veranstaltungshalle der Welt - und WWE hat einiges aufgefahren, um die Show zu einer denkwürdigen zu machen.

Roman Reigns und Brock Lesnar haben am Ende einer turbulenten, an Überraschungen reichen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW aus dem New Yorker Madison Square Garden ihr Comeback gefeiert - und damit die Weichen für ein explosives WarGames-Match bei den Survivor Series am Wochenende gestellt.

WWE RAW: Lesnar und Reigns entern die War Games

Lesnar kehrte am Ende der Show erstmals seit seinem Sieg über John Cena bei Wrestlepalooza in den WWE-Ring zurück. Das „Beast Incarnate“ schloss sich dabei dem War-Games-Bündnis um Logan Paul und The Vision (Bron Breakker und Bronson Reed) an, das schon bei SmackDown am Freitag durch Drew McIntyre verstärkt worden war.

Der ehemalige UFC-Schwergewichtschamp Lesnar schritt ein, als sich Logan Pauls Team mit dem gegnerischen Bündnis aus World Champion CM Punk, WWE-Champion Cody Rhodes und den Usos prügelte und stellte scheinbar die Überzahl für die Bösewichte her.

Als schon die Schlusscredits der Show eingespielt wurden, folgte aber noch eine weitere Wendung: Lesnars ewiger Rivale Roman Reigns kam hinzu und nahm sowohl seine alte Fehde mit Lesnar als auch die mit The Vision wieder auf.

Reigns war zuletzt bei Crown Jewel im Oktober bei WWE zu sehen, als er nach einem verunglückten Eingriff seiner Familienmitglieder Jimmy und Jey Uso gegen Reed verlor - und den Usos darauf wütend erklärte, dass er sie bis Weihnachten nicht mehr sehen wolle. Nun vollendete er stattdessen das große Doppelkäfig-Spektakel, aus dem sich einige Storys in Richtung der WrestleMania-Saison im kommenden Jahr entwickeln dürften.

Comeback, Titelwechsel und letztes Hurra für Cena in New York

Schon zuvor hatte es bei RAW einige unerwartete Ereignisse gegeben - unter anderem ein Comeback des inzwischen eigentlich bei der Partnerliga TNA aktiven Dolph Ziggler (Nic Nemeth): Ziggler schaltete sich - wie zuvor Weggefährte Zack Ryder bei SmackDown - in das Last-Time-is-Now-Turnier zur Ermittlung des letzten Gegners von John Cena ein.

Wie Ryder schied Ziggler jedoch in der ersten Runde aus, er verlor ein ausgeglichenes Duell mit Solo Sikoa. Ebenfalls eine Runde weiter ist Turnierfavorit Gunther aus Österreich, der das hoch gehandelte Nachwuchstalent Je‘Von Evans bezwang.

Einen unerwarteten Titelwechsel gab es obendrein: Becky Lynch verlor ihren Intercontinental-Gürtel der Damen gegen Maxxine Dupri - die dabei Hilfe von Lynchs Rivalin AJ Lee bekam. Die Zeichen stehen weiter auf einem nahenden Einzelduell zwischen Lynch und der frisch zu WWE zurückgekehrten Ehefrau CM Punks.

