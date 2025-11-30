Großes WWE-Comeback entpuppt sich als böse Falle

Martin Hoffmann 30.11.2025 • 07:16 Uhr Liv Morgan kehrt bei den WWE Survivor Series zurück und fällt dem scheidenden John Cena in den Rücken. Auch bei den „War Games“ ist ein Überraschungsgast Zünglein an der Waage.

Das letzte Match der WWE-Ikone John Cena bei einer traditionellen Großveranstaltung ist absolviert - und es hat eine unvermutete Wendung genommen.

Bei den WWE Survivor Series 2025 in San Diego hat Dominik Mysterio sich den Intercontinental-Titel von Cena zurückgeholt - mit Hilfe seiner zurückkehrenden Freundin Liv Morgan, die Cena in eine Falle lockte und dem Sohn von Rey Mysterio damit zum Sieg verhalf.

WWE Survivor Series: Liv Morgan betrügt John Cena

Morgan, seit Juni wegen einer Schulterverletzung außer Gefecht, tauchte am Ende des Matches auf, als der Ringrichter ausgeknockt war und sich schon alle anderen Mitglieder der Gruppierung Judgment Day (Raquel Rodriguez, Roxanne Perez, Finn Balor, JD McDonagh) vergeblich zu Gunsten Mysterios eingemischt hatten.

Die Loyalität von Ex-Damenchampion Morgan schien derweil ungewiss, nachdem es vor ihrer Verletzung Andeutungen einer Krise zwischen ihr und Dominik gegeben hatte. Vor Cenas Augen verpasste Morgan Mysterio dann auch einen Schlag und schien sich auf Cenas Seite zu schlagen.

In einem anspielungsreichen Moment sprang Morgan Cena dann euphorisch in die Arme - wie einst AJ Lee -, dann jedoch verfinsterte sich Morgans Miene, womit sie Cenas eigenen und mittlerweile revidierten „Heel Turn“ gegen Cody Rhodes in diesem Jahr spiegelte.

Morgan verpasste Cena einen Tritt in die Weichteile und ermöglichte Dominik damit, seine Spezialaktionen gegen Cena durchzuziehen. Am Ende holte sich „Dirty Dom“ damit den vor einigen Wochen gegen Cena verlorenen Titel zurück und feierte dies mit Morgan. Cena zog derweil frustriert ab.

Cenas letztes Match steigt in zwei Wochen beim TV-Special Saturday Night‘s Main Event in Washington. Er trifft auf den Sieger des Last-Time-Is-Now-Turniers. Noch im Rennen sind Jey Uso, LA Knight, Solo Sikoa und Turnierfavorit Gunther.

War Games: The Vision triumphiert

Eingerahmt wurden die Survivor Series von den traditionellen „War Games“, der einst beim früheren WWE-Rivalen WCW eingeführten Käfigschlachten in einem doppelten Ring.

Im Eröffnungskampf führte die in diesem Jahr zu WWE zurückgekehrte Publikumsfavoritin AJ Lee ihr Team aus Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky und Rhea Ripley zu einem Sieg über Becky Lynch, die Kabuki Warriors, Nia Jax und Neuling Lash Legend. Nach einer spektakulären Flugattacke Skys vom Käfigrand auf das gegnerische Team vollendete Lee letztlich das Momentum, indem sie Erzrivalin Lynch mit ihrem Aufgabegriff Black Widow in die Knie zwang.

Bei den Männern setzte sich am Ende das von Paul Heyman gelenkte Team The Vision (Bron Breakker und Bronson Reed) mit Logan Paul, Drew McIntyre und Brock Lesnar gegen die All-Star-Mannschaft aus WWE-Champion Cody Rhodes, World Champion CM Punk, Roman Reigns und den Usos durch.

Zünglein an der Waage war ein maskierter Mann, der den Käfig enterte und Punk einen Stomp verpasste - die Spezialaktion des verletzten und von Breakker verratenen Vision-Führers Seth Seth Rollins. Breakker pinnte daraufhin Punk nach einem Spear und ließ das Team von Punk, Rhodes und Reigns in angespannter Atmosphäre zurück.

In einem vielsagenden Schlussmoment half Reigns Punk auf die Beine und gab ihm einen Faustgruß, während er Rhodes dieselbe Geste des Respekts verweigerte - und ihm ins Gesicht sagte, dass die beiden „das letzte Mal“ miteinander ein Team gebildet hätten. Womöglich deutet sich damit ein drittes WrestleMania-Duell der beiden Superstars im kommenden April an.

