SPORT1 15.11.2025 • 07:56 Uhr Fünf Jahre nach seiner Entlassung zu Beginn der Corona-Pandemie meldet sich Zack Ryder bei WWE SmackDown zurück - ist es mehr als ein einmaliger Nostalgie-Auftritt?

Überraschendes WWE-Comeback eines Kultstars: Zack Ryder hat bei der TV-Show Friday Night SmackDown sein erstes Hauptkader-Match seit fünf Jahren bestritten.

Ryder wurde in der Nacht zum Samstag als Überraschungsteilnehmer des Turniers „Last Time is Now“ enthüllt, bei dem der Gegner für das Abschiedsmatch John Cenas ermittelt wird. Ryder verlor sein Match gegen LA Knight - es gibt dennoch Indizien, dass es nicht das Letzte, was von dem 40-Jährigen bei WWE zu sehen gewesen sein wird.

WWE SmackDown: Zack Ryder ist zurück

Matt Cardona, wie Ryder eigentlich heißt, war zwischen 2005 und 2020 unter WWE-Vertrag und ein großer Publikumsliebling: Der einstige Lakai von WWE Hall of Famer Edge ist vor allem für seine „Ryder Revolution“ im Jahr 2011 in Erinnerung geblieben. Als einer der ersten Wrestling-Stars überhaupt verstand es der „Long Island Iced Z“ mit Hilfe von sozialen Medien wie YouTube eine Fangemeinde abseits des regulären WWE-Programms aufzubauen - und hatte damit prägenden Einfluss auf die Entwicklung der Branche.

Im Frühjahr 2020 fiel Ryder - ebenso wie sein langjähriger Tag-Team-Partner Curt Hawkins - der großen Entlassungswelle nach Beginn der Corona-Pandemie zum Opfer. Unter seinem bürgerlichen Namen und mit einem neuen Image als von sich selbst und seiner WWE-Zeit eingenommene Reizfigur wurde er danach zu einem der gefragtesten Stars der Independent-Szene.

Mit viel Herzblut, kreativen Ideen und Körpereinsatz - er schreckte auch vor blutigen „Death Matches” nicht zurück - verstand Cardona es effektiv, die kleineren Bühnen zu bespielen. „Er ist nicht mehr der, der er war, als er gegangen ist”, strich Kommentator Corey Graves auch mit Verweis auf die vergangenen Jahre heraus. Cardona absolvierte auch mehrere Matches für WWE-Konkurrent AEW, ein fester Vertrag ergab sich jedoch nicht.

Nun ist der Ehemann der inzwischen bei WWE ebenfalls sehr populären Chelsea Green wieder an alter Wirkungsstätte aufgetaucht - zum zweiten Mal innerhalb weniger Woche, nachdem er im Aufbaukader NXT schon in die Invasionsstory mit der Partnerliga TNA involviert war.