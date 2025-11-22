WWE stellt letzte große Weiche für Käfig-Spektakel

Die wichtigste WWE-Show des Herbstes naht - und die beiden zentralen Matches haben endgültig Gestalt angenommen: Bei der aktuellen Ausgabe von Friday Night SmackDown sind die letzten beiden Teilnehmerinnen des War-Games-Matches der Frauen bei den Survivor Series am kommenden Wochenende enthüllt worden.
WWE stellt Weiche für Spektakel
In einem chaotischen Schlussegment der TV-Show wurden sowohl Becky Lynch als auch AJ Lee offiziell für das Käfigspektakel angekündigt.
WWE SmackDown: Lynch und Lee entern War Games
Lee schloss sich bei SmackDown dem Team von Rhea Ripley, Charlotte Flair, Iyo Sky und Alexa Bliss an, die kurz vor Sendeschluss den Ring betraten, um ihre fünfte Partnerin vorzustellen.
Noch bevor Lee jedoch die Seile erreichen konnte, stürmte das gegnerische Team aus Asuka, Kairi Sane, Newcomerin Lash Legend und Nia Jax von der anderen Seite aus in den Ring und prügelte hinterrücks auf die Publikumslieblinge ein.
Lee sprintete die Rampe hinunter, um Ripley und ihre Teamkameradinnen zu unterstützen - sie wurde jedoch auf halber Strecke von Becky Lynch abgefangen. „The Man“ schaltete Lee aus, stieg in den Ring und schlug sich auf die Seite von Asukas Team. Ein Handschlag mit Asuka besiegelte die Verbindung.
Eine große Fehde spitzt sich zu
Lynch und Lee sind in eine große Fehde verstrickt, seit sich Lynch in die Rivalität ihres - mittlerweile verletzten - Mannes Seth Rollins gegen CM Punk eingeschaltet hatte und Punk seinerseits seine bei WWE lange vermisste Ehefrau aus dem Hut gezaubert hat.
Die Fehde verschärfte sich am Montag, als Lee Maxxine Dupri dabei half, Lynch den Intercontinental Title der Frauen abzunehmen. Lee und Lynch steuern offensichtlich auf ein Einzelmatch beim Royal Rumble oder WrestleMania im kommenden Jahr zu.
Im zweiten großen, starbesetzten War-Games-Match treffen bei den Männern Punk, Cody Rhodes, die Usos und Roman Reigns auf Logan Paul, Bron Breakker, Bronson Reed, Drew McIntyre und Brock Lesnar.