Gute Nachricht für deutsche WWE-Fans um John Cenas Abschied!

Martin Hoffmann 11.12.2025 • 17:26 Uhr Das Abschiedsmatch von Megastar John Cena gegen Österreich-Phänomen Gunther wird live und kostenfrei in Deutschland verfügbar sein.

Über diese Nachricht können sich alle deutschen WWE-Fans freuen: Das Abschiedsmatch von Megastar John Cena gegen das österreichische Ringphänomen Gunther wird in Deutschland live und kostenfrei zu sehen sein.

Wie WWE SPORT1 am Donnerstag mitgeteilt hat, wird die Liga das Match auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal streamen. Die komplette Veranstaltung unter dem traditionsreichen Label Saturday Night‘s Main Event wird wie immer auf dem kostenpflichtigen Portal WWE Network verfügbar sein.

Die Show in Washington beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Sonntag, üblicherweise startet „SNME“ mit dem wichtigsten Match - in dem Fall eindeutig Cena vs. Gunther.

WWE: John Cena vs. Gunther naht

Walter Hahn, wie Gunther eigentlich heißt, steht seit 2019 bei WWE unter Vertrag und ist seit 2022 im Hauptkader aktiv. Mit seinem körperlich intensiven, glaubwürdigen Stil und seiner besonderen Aura hat sich der 38-Jährige als Phänomen und Aushängeschild der neuen Ära unter Cheflenker „Triple H“ Paul Levesque etabliert.

Der 1,93-Meter-Mann blickt schon auf einige große, teils historische Errungenschaften zurück: Auf eine 666 Tage lange Rekord-Regentschaft als Intercontinental Champion folgten der Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers und zwei Regentschaften als World Champion. In diesem Jahr war Gunther auch schon Gegner der Legende Bill Goldberg bei dessen letztem Match.

Ein Sieg wäre logisch

Vor Beginn des Turniers war Gunther einige Monate von der Bildfläche verschwunden. Er pausierte, seit er beim SummerSlam am 2. August seinen World Title an CM Punk verloren hatte - der dann umgehend von Seth Rollins entthront worden war.

Gunther darf in dem nun angesetzten Gigantenduell mit Cena als Favorit gelten: Es ist in aller Regel die Logik eines Abschiedsmatches, dass der scheidende Star verliert, um dem der neuen Generation Momentum zu geben. In Anbetracht dessen, dass Cena als Rekord-Champion (17 x) und einer der größten Stars in der Geschichte der Liga geht, wäre die Ehre für Gunther umso gewichtiger.