Titel-Überraschung bei WWE - und große Neuigkeit für Berlin-Show

Unerwarteter Titelwechsel bei der letzten Ausgabe von WWE Friday Night SmackDown im ausklingenden Jahr: Carmelo Hayes hat den US Title erobert!
Hayes beantwortete die allwöchentliche „Open Challenge“ des bisherigen Titelträgers Ilja Dragunov und besiegte den Deutschrussen nach einem packenden Schlagabtausch voller Wendungen und Konter. Am Ende einer ereignisreichen Show gab es dann auch eine große Neuigkeit in Bezug auf die nahende SmackDown-Ausgabe in Berlin.
Hayes fing den „Unbesiegbar Zar“ am Ende bei einer Flugaktion mit seiner Spezialaktion The First 48 aus der Luft ab und setzte sofort mit seinem Finisher Nothing But Net nach. Der geschlagene Dragunov präsentierte sich als fairer Verlierer und überreichte Hayes - seinem alten Rivalen aus der gemeinsamen Zeit beim Aufbaukader NXT - den Gürtel persönlich.
Für den 31 Jahre alten Hayes - im Independent-Bereich einst bekannt als Christian Casanova - endet sein fünftes Jahr unter WWE-Vertrag damit mit seinem bislang größten Erfolgserlebnis. Hayes ist seit Frühjahr 2024 Teil des Hauptkaders, in den ihn nun auch sein alter Weggefährte Trick Williams folgt.
Williams hatte bei SmackDown einen Auftritt, in dem er sich zum Free Agent erklärte und behauptete, dass es zwischen den General Managern von RAW und SmackDown ein lukratives Wettbieten um ihn geben würde. Williams begegnete hinter den Kulissen WWE-Champion Cody Rhodes und drohte, ihn direkt ins Visier zu nehmen.
Ebenfalls im Übergang von NXT in den Hauptkader befindet sich der schottische Kultstar Joe Hendry. Der durch seine viralen Gesangseinlagen berühmt gewordene Hendry besiegte bei SmackDown in einem mit diversen bunten Einlagen gespickten „Miracle on 34th Street Fight“ den früheren WWE-Champion The Miz.
Im Schlusssegment der Show eskalierte derweil die Hassfehde zwischen Champion Rhodes und Rivale Drew McIntyre - und mündete in der Verkündung des Hauptkampfes für die Berlin-Ausgabe von SmackDown am 9. Januar.
McIntyre teilte am Ende der Sendung mit, dass er für den kommenden Titel-Showdown der beiden die Klausel ausgewählt hat: Zum ersten Mal seit 13 Jahren gibt es im WWE-Hauptkader ein Three Stages of Hell Match - zu aktiven Zeiten eine Spezialdisziplin des heutigen WWE-Vorstands Paul Levesque alias Triple H: Das Match besteht aus drei Teilen mit unterschiedlichen Spezialklauseln.
McIntyre heizte den Kampf am Ende nochmal auf, indem er Rhodes mit einer abfälligen Erwähnung von dessen verstorbenem Vater Dusty Rhodes provozierte. Der „Scottish Warrior“ lockte Rhodes damit in eine Falle und bewog ihn dazu, ihn anzugreifen - was Rhodes eigentlich unter Androhung einer Aberkennung seines Titels verboten war. Letztlich entschied McIntyre sich aber dazu, Rhodes‘ Angriff stattdessen abzufangen und ihn mit seinem Claymore-Finisher niederzustrecken.
Die letzte SmackDown-Ausgabe 2025 endete damit, dass McIntyre mit Rhodes‘ Gürtel über diesem thronte.