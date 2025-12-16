WWE-Maskenmann enthüllt sich - und einen neuen Look

Das Rätsel um den vermummten Helfer der WWE-Gruppierung The Vision ist gelöst: Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW bestätigten sich die Berichte, dass Austin Theory der Mann hinter der Maske ist.
WWE-Maskenmann enthüllt sich
Der ehemalige „Lieblingsschüler“ von Ligagründer Vince McMahon offenbarte bei RAW seine Identität - und einen neuen Look.
WWE RAW: Austin Theory offenbart sich
Zur Erinnerung: Seit den Survivor Series hatte der Unbekannte immer wieder entscheidend in Matches eingegriffen, an denen das einst von Seth Rollins gegründete Vision-Bündnis (Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul und Mastermind Paul Heyman) beteiligt war.
Bei den WarGames hatte der Maskenmann den Käfig gestürmt, World Champion CM Punk einen Stomp verpasst und The Vision zum Sieg verholfen. Bei RAW schlug der Maskierte wieder zu: Während des Matches zwischen Logan Paul und Rey Mysterio kletterte er in den Ring, setzte erneut den Stomp gegen Mysterio und ebnete Paul den Weg zum Sieg.
CM Punk stürmte daraufhin mit einem Stuhl hinterher, konnte den Angreifer jedoch erst in der Zuschauerzone stellen - wo Theory schließlich die Maske abnahm und dabei auch eine Typveränderung enthüllte: Er trägt die Haare jetzt raspelkurz.
Comeback nach fünf Monaten
Unter Ex-Boss McMahon wurde Theory eine Weile als von McMahon handverlesener Topstar der Zukunft präsentiert. Der nicht unumstrittene Schub für Theory wurde nach McMahons Aus und der kreativen Übernahme von „Triple H“ Paul Levesque spürbar gebremst. Nichtsdestotrotz gilt Theory mittelfristig als Hoffnungsträger. Heyman, auch hinter den Kulissen ein mächtiges Mastermind, hat wiederholt betont, dass er auf Theory weiter große Stücke hält.
Theory war zuletzt als Teil des Tag Teams A-Town Down mit dem Australier Grayson Waller zu sehen, nach dessen Auflösung verschwand Theory eine Weile ganz von der Bildfläche. Nun ist er zurück und nimmt wieder eine größere Rolle im Storygeschehen ein.