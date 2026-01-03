WWE: Großes Comeback krönt turbulenten Jahresauftakt

Martin Hoffmann 03.01.2026 • 10:18 Uhr Randy Orton kehrt beim ersten SmackDown des Jahres zurück und nimmt den WWE-Titel ins Visier. Zudem gibt es einen Titelwechsel und eine Neuverpflichtung.

Das neue WWE-Jahr ist eingeläutet - mit einer Reihe von Knalleffekten: Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown 2026 kam es zu diversen größeren Story-Entwicklungen, unter anderem einem Titelwechsel, einer Neuverpflichtung und der Wiederkehr einer lebenden Legende.

Altmeister Randy Orton hat in der Nacht zum Sonntag sein Comeback nach dreimonatiger Abwesenheit gefeiert: „The Viper“ unterbrach unter lautstarkem Jubel einen Auftritt von The Miz, verpasste diesem zweimal seine Spezialaktion RKO - und nahm danach wieder einen großen Titel ins Visier.

WWE SmackDown: Randy Orton ist zurück

Orton war nicht mehr im WWE-TV zu sehen, seit er Anfang Oktober Opfer einer Attacke der damals noch von Seth Rollins angeführten Gruppierung The Vision geworden war.

Nach dem Comeback wandte sich Orton hinter den Kulissen an seinen Zögling Cody Rhodes, wünschte ihm Glück für sein „Three Stages of Hell Match“ gegen Drew McIntyre in Berlin kommende Woche - und kündigte an, dass er nach Rhodes‘ Sieg dessen WWE-Titel jagen würde. Das schon seit langer Zeit angedeutete Duell zwischen Orton und Rhodes könnte damit ein tragendes Element des Jahreshöhepunkts WrestleMania im April werden.

Ortons Rückkehr war nicht das einzige Comeback des Abends: Auch Matt Cardona, der ehemalige Zack Ryder, ist zurück bei WWE. Nach einem unangekündigten Match gegen Kit Wilson verkündeten die US-Kommentatoren, dass Cardona dauerhaft zurück bei WWE und von nun an Teil des SmackDown-Kaders sei. Dasselbe gilt für den ehemaligen NXT-Champion Trick Williams, der sich ebenfalls offiziell dem Kader angeschlossen hat.

Weniger gut lief der Abend für Cardonas Ehefrau Chelsea Green: Green verlor bei SmackDown den US Title der Damen, die vorherige, von Green unfair entthronte Titelträgerin Giulia holte sich den Gürtel zurück.