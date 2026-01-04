WWE: Langjähriger Leistungsträger vor dem Abschied?

Martin Hoffmann 04.01.2026 • 20:50 Uhr Der frühere NXT- und Tag-Team-Champion Tommaso Ciampa lässt angeblich seinen Vertrag auslaufen. Er war zuletzt nicht mehr an der Seite von Partner Johnny Gargano zu sehen.

Verliert der Wrestling-Marktführer WWE einen langjährigen Leistungsträger? Der frühere WWE Tag Team und NXT Champion Tommaso Ciampa soll vor dem Abschied stehen.

Wie das Portal Bodyslam.net berichtet, soll der aktuelle Vertrag des 40-Jährigen auslaufen - Ciampa plane demnach, diesen auslaufen zu lassen. Dem Bericht zufolge sei unklar, ob der „Psychopath Killer“ sich nur eine Auszeit vom Geschäft nehmen wolle oder bei einer anderen Liga anheuern wolle - Konkurrent AEW läge in dem Fall nahe.

WWE: Tommaso Ciampa vor dem Abschied?

Ciampa, Schüler von WWE Hall of Famer Walter „Killer“ Kowalski, hatte sich 2015 als zunächst vertragsloser Performer beim Aufbaukader NXT festgebissen, zusammen mit seinem Weggefährten, Tag-Team-Partner und gutem Freund Johnny Gargano.

Durch herausragende Leistungen und seine episch erzählte Rivalität mit Gargano entwickelte er sich jedoch zum Dreh- und Angelpunkt der NXT-Welt, als durchgeknallter „Psychopath Killer“ und Widerpart von Liebling Gargano überzeugte er so sehr, dass er letztlich zum Champion aufstieg. Auch die gemeinsamen Tag-Team-Schlachten von Ciampa und Gargano alias #DIY blieben in Erinnerung, vor allem die gegen das Duo The Revival, heute als FTR eines der Top-Duos bei AEW.

Im Jahr 2022 wurde Ciampa - der nach eigenen Angaben lange keine Ambitionen abseits von NXT hatte - in den Hauptkader befördert. 2023 folgte die Reunion mit Gargano und zwei Tag-Team-Titelregentschaften. Nichtsdestotrotz führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass weder Ciampa noch Gargano im Hauptkader den Status erreicht haben, den sie bei NXT innehatten.