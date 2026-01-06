Zwei Titelwechsel und mehr: WWE ordnet sich beim ersten RAW 2026 weiter neu

Die WWE-Landschaft ordnet sich rund um den Jahreswechsel weiter neu: Bei der heiß erwarteten ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im neuen Jahr hat die Wrestling-Liga zwei weitere Titelwechsel inszeniert.
WWE ordnet sich weiter neu
Eine Woche nach der Krönung von Jimmy und Jey Uso als neue World Tag Team Champions ist auch der Tag-Team-Gürtel der Frauen gewechselt - ebenso wie der Intercontinental Title der Damen-Division.
WWE RAW: Zwei Titelwechsel in der Frauen-Division
Im Barclays Center in Brooklyn holte sich Becky Lynch den Gürtel von Maxxine Dupri zurück - und dürfte damit einem Match den Weg ebnen, das sich schon seit Monaten andeutet: Die im vergangenen Jahr zu WWE zurückgekehrte AJ Lee dürfte „The Man“ über kurz oder lang herausfordern, der Showdown ist ein potenzielles Match für den Jahreshöhepunkt WrestleMania im April.
Der Tag-Team-Titel wechselte derweil in die Hände des „Dream Teams“ aus Rhea Ripley und Iyo Sky. Die Australierin Ripley und die Japanerin Sky besiegten die ehemals mit Sky verbündeten Kabuki Warriors (Asuka und Kairi Sane), nachdem Asuka die Finisher beider Kontrahentinnen einsteckte.
Im größten Titelmatch des Abends am Ende der Show verteidigte World Champion CM Punk derweil seinen Titel gegen den jungen Shootingstar Bron Breakker, der damit vorerst noch auf seinen allgemein erwarteten Durchbruch an die Ligaspitze warten muss. Punk siegte am Ende fair mit seiner Spezialaktion GTS. Eingriffsversuche von Breakkers Gruppierung The Vision waren zuvor vom mexikanischen Trio Rey Mysterio, Penta und Dragon Lee gekontert worden.
WWE rollt nun auf Deutschland zu
Die ereignisreiche RAW-Ausgabe endete, ohne dass sich die Gerüchte um ein Comeback des wohl zu WWE zurückkehrenden Chris Jericho bewahrheiteten. Dafür machte WWE die Beförderung eines weiteren Jungstars offiziell: Der hoch gehandelte Highflyer Je‘Von Evans ist als neuestes Mitglied des RAW-Kaders vorgestellt worden.
Der RAW-Jahresauftakt in New York leitet über zu einem großen Deutschland-Gastspiel: Die Freitagsshow SmackDown findet am Freitag zum zweiten Mal in Berlin statt, RAW steigt kommende Woche in Düsseldorf - mit dem deutschsprachigen Topstar Gunther in tragender Rolle: Der Sieger des letzten Matches von Superstar John Cena trifft am kommenden Montag auf dessen alten Rivalen AJ Styles.