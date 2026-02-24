Plötzlich ist der Undertaker zurück im WWE-TV - und hat eine reale Überraschung im Gepäck

Martin Hoffmann 24.02.2026 • 21:51 Uhr Der „Deadman“ absolviert am Ende von Monday Night RAW einen unangekündigten Auftritt - und überbringt einem alten Weggefährten eine wichtige Nachricht.

Es ist ein selten gewordenes Ereignis im WWE-TV - und ein Zeichen, dass etwas Großes passiert: Der legendäre Undertaker ist bei der aktuellen Ausgabe der Sendung Monday Night RAW auf die öffentliche Wrestling-Bühne zurückgekehrt und hatte eine reale Überraschung im Gepäck.

Als die RAW-Show aus Atlanta schon zu Ende schien, ertönte plötzlich die Musik der Ringikone - und unter dem Jubel der Fans fuhr der mittlerweile 60-Jährige auf seinem Motorrad in den Ring. Der Grund für den Auftritt des „Deadman“: Er hatte eine wichtige Nachricht an einen alten Rivalen zu übermitteln.

WWE RAW: Undertaker überrascht zurückgetretenen AJ Styles

Der Taker beschloss mit seinem Auftritt eine ereignisreiche Show, in deren Mittelpunkt eine Abschiedsrede des frisch zurückgetretenen AJ Styles stand - der 2020 der letzte Gegner des Phenom war.

Styles hatte beim Royal Rumble Ende Januar die Ankündigung wahr gemacht, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden. Zehn Jahre nach seinem ersten großen WWE-Match beim Rumble 2016 verlor der „Phenomenal One“ seinen letzten Kampf gegen Österreich-Star Gunther - nun folgte im Heimatstaat Georgia ein emotionaler Epilog.

Styles wandte sich in einer berührenden Ansprache an seine auf der Einmarschrampe versammelten WWE-Kollegen, alte Weggefährten und nicht zuletzt Ehefrau Wendy - und begradigte schließlich auch einen Moment, der beim Rumble für viel Rätselraten gesorgt hatte.

In Riad hatte Styles seine Handschuhe ausgezogen und angedeutet, sie im Ring zurückzulassen - sie dann aber doch wieder übergestreift. Nun holte Styles die symbolische Abschiedsgeste nach und legte die Handschuhe tatsächlich nieder. Die Begründung: Er habe mit dem „richtigen” Abschied warten wollen, bis er „zu Hause“ sei.

Styles zieht in die Hall of Fame ein

Als die Zeremonie schon beendet schien und die Abschlusscredits von RAW begannen, folgte dann der Überraschungsauftritt des Taker - der laut einem Bericht des Wrestling Observer auch tatsächlich eine nicht abgesprochene Überraschung für Styles war.

Der „Deadman“ teilte Styles mit, dass seine Abschiedstour bei WWE noch nicht vorbei sei: Er werde im April vor der Megashow WrestleMania in Las Vegas in die Hall of Fame der Liga aufgenommen - als zweites Mitglied des diesjährigen Jahrgangs nach Ex-Ligachefin Stephanie McMahon.

Die große Karriere des Ausnahme-Wrestlers Styles bekommt damit ein angemessenes I-Tüpfelchen.

WrestleMania nimmt weiter Formen an

Vor dem emotionalen Styles-Abschied trieb WWE auch diverse Storys in Richtung WrestleMania weiter voran: Nach dem World-Title-Match zwischen CM Punk und Roman Reigns steht nun auch das zweite Titelduell fest. Royal-Rumble-Siegerin Liv Morgan wählte World Women‘s Champion Stephanie Vaquer als Gegnerin und attackierte die Chilenin dabei auch hinterrücks.

Weiter im Rennen um eine Titelchance bei Mania sind derweil Jey Uso und Raquel Rodriguez, die sich die letzten beiden Tickets für das Käfigspektakel No Escape (Elimination Chamber) am Wochenende sicherten. Bei den Männern kämpft Uso - der bei RAW Bronson Reed und El Grande Americano (Chad Gable) überwand - gegen Cody Rhodes, Je‘Von Evans, Randy Orton, Trick Williams und LA Knight um ein Titelmatch gegen WWE-Champion Drew McIntyre.

Bei den Frauen bugsierte sich Rodriguez mit einem Triumph über Iyo Sky und Kairi Sane in den Sechskampf um ein Duell mit WWE-Damenchampion Jade Cargill. Die Konkurrentinnen sind Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka und Kiana James.