Rücktritt vom Rücktritt? WWE-Legende klärt über rätselhafte Geste nach Abschiedsmatch auf

Martin Hoffmann 05.02.2026 • 22:22 Uhr AJ Styles klärt nach seinem Abschiedsmatch beim Royal Rumble über die rätselhafte Geste im Anschluss auf. Der „Phenomenal One“ hat noch nicht endgültig mit seiner Karriere abgeschlossen.

Nach 27 Jahren im Wrestling-Ring scheint die Karriere des früheren WWE-Champions AJ Styles beendet - doch eine rätselhafte Geste nach seinem letzten Match gegen Gunther beim Royal Rumble am Wochenende hat die Spekulationen angeheizt, ob er nicht doch eine Fortsetzung plant.

Der „Phenomenal One“ zog nach der Niederlage gegen den „Ringgeneral“ aus Österreich seine Handschuhe aus und deutete an, sie im Ring zurückzulassen - eine unter Kampfsportlern übliche Geste, um das Karriere-Ende zu signalisieren. Styles zog die Handschuhe aber unter dem Jubel der Fans wieder an - was umgehend Gerüchte schürte, ob der 48-Jährige noch eine Zugabe plant, womöglich auch bei einer anderen Liga.

Im Podcast der früheren WWE-Chefin Stephanie McMahon hat Styles nun Stellung bezogen zu der Frage, was hinter der Aktion steckte.

WWE: AJ Styles schließt Comeback nicht aus

„Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, antwortete Styles auf die entsprechende Frage - und schloss ein Comeback zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich nicht aus: „Sag niemals nie, nicht wahr? Jeder Wrestler bekommt mindestens eine Gelegenheit, aus dem Ruhestand zurückzukehren. Ich sage nicht, dass ich das bald tun werde. Aber was, wenn mein Sohn wrestlet? Die Möglichkeit, ein einziges Tag Team-Match mit ihm zu bestreiten? Man weiß es nie. Es wird der Tag kommen, an dem die Handschuhe endgültig aus bleiben - vielleicht ist das jetzt schon der Fall. Wir werden sehen.“

Styles ist Vater von vier Kindern - und er verriet, dass er dem zweitältesten Sohn Avery (der in Kürze 19 wird) bereits die Grundlagen seines Sports beigebracht hat. Auch die elf Jahre junge Tochter Anney ist nach Angaben ihres Papas interessiert, eine Ringkarriere einzuschlagen.