Deutsche Influencerin unterschreibt bei WWE!

Wird sie der erste weibliche Star, der bei WWE groß durchstartet? Die weltgrößte Wrestling-Liga hat die deutsche Fitness-Influencerin Delia Schweizer unter Vertrag genommen.
WWE holt deutsche Influencerin
Die seit einiger Zeit in den USA lebende Athletin hat sich in einem große Probetraining in New York für die Showkampf-Branche empfohlen - und bekommt nun ihre große Chance. Schweizer ist Teil der neuen Ausbildungsklasse des Performance Centers in Orlando, die WWE am Mittwoch bei X bekannt gegeben hat.
Influencerin Delia Schweizer empfiehlt sich bei WWE
Schweizer hat keine öffentlich bekannte Wrestling-Erfahrung. sie hat vielmehr als Crossfit-Athletin und durch das Veröffentlichen von Fitness-Clips bei Instagram (40.000 Follower), YouTube und Co. einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Schweizer betreibt auch Calisthenics, eine Mischung aus Geräteturnen und Akrobatik.
Die 1,76 Meter große Schweizer hat für eine Weile als Personal Trainerin in Berlin gearbeitet, ist jedoch vor einiger Zeit in die USA ausgewandert, um dort neue berufliche Wege zu gehen. Im vergangenen Sommer nahm sie an einem großen WWE-Tryout am Rande des Großevents SummerSlam in New York teil - und hat dabei offensichtlich Eindruck gemacht auf die Anwesenden WWE-Verantwortlich um die für die Nachwuchsarbeit hauptverantwortliche Ringlegende Shawn Michaels.
Die gläubige Schweizer sprach damals von einer „der tollsten Erfahrungen und Gelegenheiten, die ich je hatte“. Sie sei dabei, „sich in diesen Sport zu verlieben“, schrieb sie auf Instagram - und erklärte: „Shawn Michaels hat eine Rede gehalten und dabei gesagt, dass diejenigen, deren Schicksal es ist, WWE-Superstars zu sein, es sein werden - und die, deren Schicksal es nicht ist, es nicht werden. Ich muss Gott vertrauen, denn er weiß, was am besten für mich ist.“