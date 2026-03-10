Folgenschwerer Bruch bei WWE perfekt

Martin Hoffmann 10.03.2026 • 08:14 Uhr Bei Monday Night RAW wenden sich Dominik Mysterio und der Rest von Judgment Day gegen Finn Balor. Ein Duell bei WrestleMania deutet sich klar an.

Vor einer Woche hatte es sich schon stark angedeutet - nun ist es passiert: Wenige Wochen vor der WWE-Megashow WrestleMania ist ein folgenschwerer Bruch in der Story-Welt der Liga vollendet - und damit wohl auch das nächste große Match beim Jahreshöhepunkt in Las Vegas.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat sich die Gruppierung Judgment Day gegen ihren langjährigen Anführer Finn Balor gewandt. Ein WrestleMania-Duell zwischen dem Iren und dem rebellischen Zögling Dominik Mysterio deutet sich an.

WWE RAW: Judgment Day wendet sich gegen Finn Balor

Spannungen hatten sich schon wochenlang angedeutet, vergangene Woche wurden sie deutlicher denn je, als der Sohn von Ikone Rey Mysterio seinen Intercontinental-Titel gegen Penta verlor und Balor ihm die von „Dirty Dom“ gewünschte unfaire Hilfe verweigerte.

Balor unterstrich damit seine langsame Wandlung zum ehrenvollen Publikumsliebling - und bekräftigte dies nun, als Mysterio ihn zur Rede stellte: Balor antwortete, dass er Mysterio eine Lektion habe erteilen wollen, sich selbst um seine Angelegenheiten zu kümmern. Wenn er sie nicht verstehe, bestätige das wohl die Worte von Vater Rey, dass er eine „verwöhnte Göre“ sei.

Mysterio ließ das nicht auf sich sitzen und ging auf Balor los. Als der sich wehrte, wandten sich auch JD McDonagh, Liv Morgan und Raquel Rodriguez gegen Balor, prügelten auf ihn ein und warfen ihn damit aus der Gruppe.

Balor ist nach Gründer Edge (mittlerweile bei Konkurrent AEW), Damian Priest und Rhea Ripley das vierte prominente Mitglied, das von Judgment Day verstoßen wurde - und der Letzte, der schon im Formationsjahr 2022 dabei war. Das WrestleMania-Match zwischen Balor und Mysterio ist noch nicht bestätigt, was aber nur Formsache sein dürfte: Dem Wrestling Observer zufolge war ein Match der beiden schon für den SummerSlam im vergangenen Jahr in Planung - sei aber verschoben worden, um der Story-Entwicklung mehr Zeit zu geben.

WrestleMania 42: Fixe Matches und Gerüchte

Für das zweitägige Großevent am 18. und 19. April sind vier Matches offiziell: WWE-Champion Cody Rhodes trifft auf Randy Orton, WWE-Damenchampion Jade Cargill auf Ripley, World Women‘s Champion Stephanie Vaquer auf Royal-Rumble-Siegerin Morgan und World Champion CM Punk auf Roman Reigns - eine Story, die bei RAW weiter vorangetrieben wurde: Punk wurde am Ende der Show von Reigns‘ Familienmitgliedern Jimmy und Jey Uso attackiert - als Strafe dafür, dass er vergangene Woche den Tod von Reigns‘ Vater Sika erwähnte, um ihn zu provozieren.

