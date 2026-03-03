Newsticker
Dieses Titelbeben bei WWE dürfte Folgen haben

Folgenschweres Titelbeben bei WWE

Dominik Mysterio verliert bei WWE RAW den Intercontinental Title an den maskierten Penta - und steuert allem Anschein nach auf einen Bruch mit Judgment-Day-Kollege Finn Balor zu.
Finn Balor (r.) verweigerte bei WWE RAW Dominik Mysterio (hinten) die gewünschte Hilfe
Finn Balor (r.) verweigerte bei WWE RAW Dominik Mysterio (hinten) die gewünschte Hilfe
© WWE
Martin Hoffmann
Die heiße Phase der „Road to WrestleMania“ hat begonnen - und das Titelgeschehen bei WWE wird weiter durcheinandergewirbelt.

Der Mexikaner Penta hat sich beim ersten WWE RAW nach dem Großereignis No Escape (Elimination Chamber) zum neuen Intercontinental Champion gekrönt und die 94 Tage währende Regentschaft von Dominik Mysterio beendet - unter Umständen, die aufhorchen ließen und einer größeren Story den Weg zu bahnen schienen.

WWE RAW: Penta entthront Dominik Mysterio

Rund um das Match inszenierte WWE weitere Anzeichen eines Bruchs zwischen Mysterio und Finn Balor an, dem Chef der Gruppierung Judgment Day: Mysterio verlangte von Balor unfaire Hilfe, die dieser ihm verweigerte - und damit Penta indirekt half, die Verwirrung auszunutzen und „Dirty Dom“ zu besiegen.

Die Frage, wie sehr sich die Judgment-Day-Mitglieder gegenseitig beistehen sollten, ist zuletzt zum wiederkehrenden Motiv geworden: Bei No Escape hatte Balor in seinem verlorenen Match gegen World Champion CM Punk umgekehrt verlangt, dass Mysterio ihn seine Angelegenheiten selbst regeln lassen sollte - und wünschte sich das nun auch von ihm.

Es deutet alles darauf hin, dass Balor und der Sohn von Rey Mysterio auf einen Bruch und eine Fehde gegeneinander zusteuern. Dem Wrestling Observer zufolge war ein Match der beiden schon für den SummerSlam im vergangenen Jahr in Planung - sei aber verschoben worden, um der Story-Entwicklung mehr Zeit zu geben.

Eine Nebenrolle in dem Intercontinental-Title-Geschehen nahm auch der frisch verpflichtete Danhausen ein: In einem Comedy-Segment kurz vor dem Match geriet er mit Dominik und dessen Sidekick JD McDonagh aneinander - und sprach einen „Fluch“ gegen Mysterio aus. Womöglich steuert auch Danhausen auf ein Match gegen „Dirty Dom“ zu.

