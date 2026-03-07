Große WWE-Wendung perfekt: Cody Rhodes ist wieder Champion!

SPORT1 07.03.2026 • 07:29 Uhr Bei No Escape hatte es sich angedeutet, nun ist es geschehen: Cody Rhodes holt sich bei Friday Night SmackDown den WWE Title zurück und trifft bei WrestleMania auf Randy Orton.

Die große Wendung auf dem Weg zum wichtigsten Großereignis des Jahres hatte sich angedeutet - nun ist sie perfekt: Cody Rhodes ist wieder WWE-Champion und trifft bei der Megashow WrestleMania 42 im kommenden Monat auf seinen Mentor Randy Orton.

Knapp zwei Monate nach dem überraschenden Titelverlust gegen Drew McInytre in Berlin begradigte der „American Nightmare“ bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown die Lage: In einem turbulenten Duell gewann er den Gürtel vom „Scottish Warrior“ zurück und sicherte ihn sich damit zum dritten Mal. Am Wochenende des 18. und 19. April folgt das „Dream Match“ gegen Orton, unter dessen Fittichen der junge Rhodes einst seine ersten größeren Schritte bei WWE vollzogen hatte.

WWE SmackDown: Cody Rhodes entthront Drew McIntyre

Orton hatte sich die Titelchance am vorigen Wochenende beim titelgebenden Match der Show No Escape (Elimination Chamber) gesichert - unter Mithilfe von McIntyre, der zu Ungunsten von Rhodes in das Match eingegriffen hatte. Aus Wut über dessen Gebaren verfügte Nick Aldis, der als General Manager von SmackDown auftritt, das nun über die Bühne gegangene Titelmatch.

Damit bestätigt sich die Ahnung, dass der WrestleMania-Plan von WWE das seit langem als „Dream Match“ der langjährigen Weggefährten Rhodes vs. Orton ist und wohl schon länger war - und der überraschende Titelgewinn McIntyres zu Beginn des Jahres in Berlin nur ein Zwischenspiel auf dem Weg dorthin. Es passt zu einem damals lancierten Bericht des Wrestling Observer, dass McIntyres Titelgewinn Ergebnis einer kurzfristigen Planänderung war, um das Titelgeschehen vor Mania „weniger berechenbar“ zu machen.

WrestleMania 41: Bleibt es beim Duell?

Eine Rolle beim neuerlichen Titelwechsel spielte einmal mehr der aufstrebende Jacob Fatu, der in Berlin mit einer fehlgeleiteten Attacke auf Erzfeind McIntyre ungewollt zu dessen Titelgewinn beigetragen hatte. Nun hinderte er McIntyre daran, Rhodes mit einem Stuhl niederzuschlagen - und half dem Sohn der Legende Dusty Rhodes so dabei, McIntyre zu übermannen.

