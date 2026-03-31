WWE liefert große Überraschung für WrestleMania!

Martin Hoffmann 31.03.2026 • 08:52 Uhr Bei WWE RAW enthüllt die Liga ein unerwartetes Match für die Megashow WrestleMania 42. Auch diverse weitere Kämpfe sind offiziell.

Unerwartete Wendung bei WWE RAW: Der langjährige Topstar Seth Rollins hat sein Match für die Megashow WrestleMania 42 – gegen einen Gegner, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war.

Der seit mehreren Wochen von der Bildfläche verschwundene Gunther schaltete sich in der Nacht zum Dienstag überraschend in Rollins‘ Fehde gegen Paul Heyman und dessen Gruppierung The Vision ein. Mit einer Attacke auf Rollins bewahrte er Heyman vor einer erneuten Abreibung – später setzte der als General Manager von RAW agierende Adam Pearce ein Mania-Match der beiden an, um Rollins die Chance zur Revanche zu geben.

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WWE RAW: Gunther fordert Seth Rollins

Sowohl für Rollins als auch für Gunther schien WWE eigentlich andere Pläne zu haben: Rollins sollte in Las Vegas laut übereinstimmenden Berichten gegen Shootingstar Bron Breakker ran, der ihn im vergangenen Herbst aus The Vision gekegelt hatte, ihn mit einer Attacke den World Title gekostet hatte und offizieller Verursacher seiner langen Verletzungspause war.

Breakker, beim Royal Rumble vom zurückkehrenden Rollins ausgeschaltet, hatte sich zuletzt jedoch selbst verletzt: Er pausiert wegen einer gefährlichen Hernie, eines Bauchwandbruchs – und wird offensichtlich nicht rechtzeitig fit für das Mania-Wochenende am 18. und 19. April.

Für Gunther war eigentlich ein Duell mit Rey Mysterio im Gespräch. Dieser war jedoch seit dem Rumble nicht mehr zu sehen – anscheinend wegen der Schulterverletzung, die er sich kurz zuvor zugezogen hatte. Altmeister Mysterio kämpfte sich durch den Rumble, verpasst WrestleMania nun aber wohl zum zweiten Mal in Folge verletzungsbedingt.

WrestleMania 42: Viele neue Matches

Neben Rollins vs. Gunther wurden bei RAW drei weitere neue Matches für WrestleMania angekündigt: Der ehemalige Judgment-Day-Anführer Finn Balor trifft wie erwartet auf den nun mit ihm verfeindeten Rey Mysterio, zudem wurden zwei prall besetzte Titelkämpfe verkündet.

Intercontinental Champion Penta setzt seinen Gürtel in einem Leitermatch aufs Spiel, Herausforderer sind Je’Von Evans, Dragon Lee, Rusev und JD McDonagh. Auch die Tag-Team-Champions der Damen, Nia Jax und Lash Legend, treffen auf mehrere Duos: Die Irresistible Forces müssen sich mit Alexa Bliss und Charlotte Flair, den Bella Twins sowie Bayley und Lyra Valkyria auseinandersetzen.