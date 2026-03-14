WWE-Show endet mit Schockmoment: Blutiger Verrat vor WrestleMania!

Martin Hoffmann 14.03.2026 • 07:28 Uhr Randy Orton beendet bei SmackDown seine 18 Jahre alte Freundschaft mit WWE-Champion und WrestleMania-Gegner Cody Rhodes in brutaler Manier.

Die lebende Legende Randy Orton greift in wenigen Wochen nach seinem 15. großen Titel bei WWE - nun hat er vor dem WrestleMania-Match gegen Champion Cody Rhodes ein brutales Zeichen gesetzt und seinen einstigen Zögling eiskalt verraten.

Bei der Vertragsunterschrift für das Match in Las Vegas fiel „The Viper“ Rhodes mit einer blutigen Attacke in den Rücken und beendete somit eine 18 Jahre zurückreichende Story-Freundschaft.

WWE SmackDown: Randy Orton verrät Cody Rhodes

Zunächst verlief das Segment respektvoll: Rhodes sprach über die gemeinsame Vergangenheit und tiefe Freundschaft zu Förderer Orton, mit dem Rhodes einst die Gruppierung Legacy gebildet hatte - basierend auf der gemeinsamen Geschichte als Wrestler in zweiter bzw. dritter Generation: Orton wurde als Sohn von WWE Hall of Famer „Cowboy“ Bob Orton ebenso in die Branche hineingeboren wie Rhodes als Sohn des legendären „American Dream“ Dusty Rhodes.

Die Verbindung wurde erneuert, als Rhodes 2021 nach seiner Zeit bei der von ihm mitgegründeten Konkurrenzliga AEW zu WWE zurückkehrte: Orton stand dem „American Nightmare“ immer bei - wenngleich es immer wieder Andeutungen gab, dass er auf die von ihm in dieser Zeit gewonnenen Titel schielte und dies die Freundschaft auf die Probe stellen würde.

Trotz allem sah Rhodes - der während der Unterschriftenzeremonie seine unverbrüchliche Loyalität, ja Liebe zu Orton beschwor - nicht kommen, was dann über ihn hereinbrach.

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WrestleMania-Match wird zum Hassduell

Nachdem der Vertrag unterschrieben war, rammte Orton plötzlich Rhodes‘ Kopf auf den Tisch, verpasste ihm einen Hieb in die Weichteile und schleuderte ihn aus dem Ring. Mit der stählernen Ringtreppe setzte er gezielt gegen die Schulter des Champions nach und fügte Rhodes eine blutige Platzwunde zu, während er seine Attacke minutenlang fortsetzte.

Zahlreiche Offizielle, angeführt von General Manager Nick Aldis, stürmten herbei, um Orton zu stoppen. Orton stieß Aldis ebenso weg wie den als Stargast anwesenden Rapper Jelly Roll, der ebenso vergeblich versuchte, seinen Kumpel zur Räson zu bringen.

Als Orton endlich abzulassen und die Szenerie zu verlassen schien, setzte er nochmal einen drauf: Er kehrte durchs Publikum zurück, verpasste Rhodes noch einen Stuhlschlag - und setzte sich dann auf denselben Stuhl und mit Rhodes‘ Titelgürtel in den Ring, während Rhodes blutend und nach Luft ringend darniederlag.

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