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Private Enthüllung bei WrestleMania

Private Enthüllung bei WrestleMania

Nach einem Jahr Abwesenheit meldet sich Ex-Damenchampion Bianca Belair bei WWE zurück - und offenbart den Fans eine süße Neuigkeit.
WrestleMania-Moderator John Cena beglückwünschte die schwangere Bianca Belair
WrestleMania-Moderator John Cena beglückwünschte die schwangere Bianca Belair
© WWE
Martin Hoffmann
Nach einem Jahr Abwesenheit meldet sich Ex-Damenchampion Bianca Belair bei WWE zurück - und offenbart den Fans eine süße Neuigkeit.

Fast genau ein Jahr war sie bei WWE von der Bildfläche verschwunden – nun hat Bianca Belair am Tag 1 der Megashow WrestleMania 42 für einen der emotionalsten Momente des Abends gesorgt.

Der frühere Damenchampion, zuletzt bei der vorigen WrestleMania im Ring zu sehen, kehrte in Las Vegas auf dieselbe Bühne zurück – und verkündete unter tosendem Jubel, dass sie und Ehepartner Montez Ford ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Ford, bei WWE Teil des Tag Teams The Street Profits, hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung.

Großer Auftritt nach langer Pause

Belair überraschte die Fans, nachdem WrestleMania-Moderator John Cena die offizielle Zuschauerzahl von 50.816 Fans bekanntgegeben hatte. Mit breitem Lächeln tanzte „The EST“ die Rampe hinunter und bedankte sich in einer kurzen Ansprache für die Unterstützung während ihrer langen Auszeit – offiziell begründet durch eine Finger-Operation und anschließende Komplikationen.

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Belair offenbarte nun allerdings, dass noch etwas anderes hinter ihrer Abwesenheit steckte: Sie öffnete ihre ausladende blaue Robe – und präsentierte ihren Babybauch. „The EST is having a baby!“, verkündete sie sichtlich gerührt.

Die 37 Jahre alte Belair hat sich in den vergangenen Jahren als eine der besten Athletinnen und größten weiblichen Stars im WWE-Kader entwickelt. Nun ist klar, dass die Fans noch eine Weile auf ihr Ring-Comeback warten müssen.

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