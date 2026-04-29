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Internationaler Star feiert Überraschungsdebüt bei WWE

Internationaler Star mit WWE-Debüt

Ein früherer World Champion der japanischen Traditionsliga NJPW feiert sein Überraschungsdebüt bei WWE. Der ehemalige EVIL nimmt sofort einen Titelträger ins Visier.
Der ehemalige EVIL feierte sein Überraschungsdebüt bei WWE NXT
Der ehemalige EVIL feierte sein Überraschungsdebüt bei WWE NXT
© WWE
SPORT1
Ein früherer World Champion der japanischen Traditionsliga NJPW feiert sein Überraschungsdebüt bei WWE. Der ehemalige EVIL nimmt sofort einen Titelträger ins Visier.

Ein langjähriger Star und ehemaliger World Champion der japanischen Traditionsliga NJPW wagt den Sprung zu WWE – und hat in der Nacht zum Mittwoch sein Überraschungsdebüt gefeiert.

Takaaki Watanabe, in seiner Heimat bekannt als EVIL, hat einen unangekündigten Auftritt in der wöchentlichen TV-Show des Aufbaukaders NXT absolviert und sogleich den dort amtierenden Champion Tony D’Angelo ins Visier genommen.

WWE NXT: Der frühere EVIL fordert den Champion

Watanabe – dessen Wechsel zu WWE sich schon vorab herumgesprochen hatte – offenbarte sich vor D’Angelo und überreichte ihm wortlos ein Banner mit dem japanischen Schriftzeichen für „Krieg“. Das Kommentatorenteam nannte Watanabe nicht beim Namen, es sieht so aus, als ob er bei WWE umgetauft wird.

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EVIL war zwischen 2011 und Anfang 2026 fast 15 Jahre lang bei NJPW aktiv. Er war lange als Tag-Team-Spezialist bekannt, in den vergangenen Jahren war er als Anführer des „House of Torture“, einer Untergruppierung des legendären Bullet Club, einer der Top-Bösewichte der Liga und hielt zeitweise auch den IWGP Hevyweight Title, den wichtigsten Gürtel der Liga.

Zu Beginn des Jahres ließ der 39-Jährige seinen Vertrag auslaufen und wagt nun eine neue Herausforderung.

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