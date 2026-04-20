WrestleMania-Hammer! Legende Lesnar tritt nach Niederlage ab

Martin Hoffmann 20.04.2026 • 05:48 Uhr WWE-Superstar Brock Lesnar gerät bei WrestleMania 42 gegen Oba Femi unter die Räder - und signalisiert danach sein sofortiges Karrierende.

War das das unvermutet schnelle Ende einer Legende? Es sieht alles danach aus. Brock Lesnar hat im Eröffnungskampf von Tag 2 der WWE-Megashow WrestleMania 42 das Titanenduell der Generationen gegen Jungstar Oba Femi klar verloren – und danach seinen sofortigen Rücktritt signalisiert.

24 Jahre nach seinem Hauptkader-Debüt und 12 Jahre nach seinem legendären Triumph über den vorher bei WrestleMania unbesiegten Undertaker verlor das „Beast Incarnate“ im NFL-Stadion von Las Vegas innerhalb von fünf Minuten gegen den aufstrebenden Ex-Kugelstoßer aus Nigeria.

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Danach zog sich der frühere UFC-Schwergewichtschamp Lesnar seine Handschuhe und seine Stiefel aus – unter Kampfsportlern der Code für das Karriere-Ende. Unter Tränen ließ sich der 48-Jährige im Beisein seines langjährigen Managers Paul Heyman noch einmal von den Fans feiern und zog dann davon.

Bei der 42. Ausgabe des WWE-Jahreshöhepunkts endete somit wohl eine Ära. Es war ein Moment, der in der Nachbetrachtung alles andere überschatten dürfte – auch den epischen und sehr sehenswerten Hauptkampf, in dem sich Brock Lesnars alter Rivale mit einem Sieg über CM Punk den World Title holte und an die Spitze der Liga zurückkehrte.

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WWE: Oba Femi besiegt Brock Lesnar bei WrestleMania 42

Das Duell zwischen dem „Beast Incarnate“ und dem früheren Kugelstoßer aus Nigeria hatte sich schon beim Royal Rumble im Januar angedeutet: Der frisch im Hauptkader debütierte Femi wurde dort machtvoll inszeniert und konnte nach der Eliminierung von fünf teils namhaften Konkurrenten (unter ihnen Bron Breakker und Rey Mysterio) erst von Altmeister Lesnar gestoppt werden.

Im März fixierte WWE das Duell zwischen Lesnar und dem 21 Jahre jüngeren Femi – der in vielerlei Hinsicht wie ein modernes Update Lesnars wirkt. Der ehemalige NXT-Champion Femi, 1,98 Meter groß und angeblich 140 Kilo schwer, ist physisch ähnlich imposant und hat sich auch schon eine ähnliche Zerstörer-Aura angeeignet: Die „Oba! Oba!“-Rufe, mit denen Femi von den Fans begrüßt wird, erinnern nicht zufällig an Lesnars alten Rivalen Bill Goldberg.

Mit der Rolle als WrestleMania-Gegner Lesnars schließt sich Femi einem erlauchten Kreis an, dem neben dem Undertaker, Goldberg und Rollins unter anderem auch Topstars und Legenden wie Roman Reigns, Kurt Angle und der heutige WWE-Lenker Triple H angehören – und es blieb nicht dabei.

Femi überwand den Altmeister in einem für Lesnar typisch kurzen und knackigen Match: Er widerstand Lesnars berüchtigten Suplex-Würfen und auch dem Finisher F-5, stand wieder auf, verpasste Lesnar einen Chokeslam und seine eigene Spezialaktion Fall from Grace – eine Variation des früheren Undertaker-Finishers Last Ride – und triumphierte.

„Oba Femi slayed The Beast! Oba Femi, ladies and gentlemen, is the next big thing“, kommentierte die langjährige WWE-Stimme Michael Cole: Oba Femi hat das Biest getötet. Oba Femi ist das nächste große Ding – „Next Big Thing“ war einst das Vermarktungslabel des jungen Lesnar im Debütjahr 2002, in dem sich Lesnar mit dominanten Siegen über die Ikonen Hulk Hogan und The Rock zum damals jüngsten WWE-Champion der Geschichte aufgeschwungen hatte.

Die Umstände sich überraschend

Schon im vergangenen Jahr waren Gerüchte aufgekommen, dass Lesnar in diesem Jahr seine WWE-Karriere beenden will – die Umstände sind nun dennoch überraschend.

Passender Schauplatz für Lesnars Abschiedsvorstellung schien eher der Sommerhöhepunkt SummerSlam – und passender letzter Gegner eher der Österreicher Gunther, der bei WWE in den vergangenen zwölf Monaten schon Goldberg, John Cena und AJ Styles in den Ruhestand geschickt hatte.

Gunther war schon vor zwei Jahren als WrestleMania-Gegner Lesnars im Gespräch – die Negativschlagzeilen über Lesnars Verwicklung in den Sexhandels-Skandal um den ehemaligen WWE-Chef Vince McMahon waren dazwischengekommen. WWE setzte Lesnar am Ende rund zwei Jahre nicht ein, offensichtlich um ihn aus der Schusslinie zu nehmen.

Im vergangenen Sommer kehrte Lesnar überraschend zurück – und hat nun offenbar sein letztes Hurra zelebriert.

Zwei weitere Titelwechsel

Auf den Paukenschlag zum Auftakt ließ WWE am zweiten Abend noch vier Titelmatches folgen – bei denen neben dem World Title noch zwei weitere Gürtel ihren Besitzer wechselten.

Der charismatische Trick Williams – begleitet von Rapstar Lil Yachty – sicherte sich gegen Sami Zayn den traditionsreichen US Title und damit seinen ersten Hauptkader-Titel, Jade Cargill wurde in einem knapp zehn Minuten langem Duell von Rhea Ripley als World Champion der Damen entthront.

Der einzige Champion, der sich am zweiten WrestleMania-Abend schadlos hielt, war der maskierte Mexikaner Penta: Er besiegte in einem turbulenten Leitermatch Lucha-Legende Rey Mysterio, Landsmann Dragon Lee sowie Schwergewicht Rusev und den aufstrebenden Highflyer Je’Von Evans.

Mysterios Sohn Dominik steckte derweil eine Niederlage ein: Er unterlag seinem ehemaligen Verbündeten Finn Balor, der bei WrestleMania erstmals seit Jahren wieder sein mystisches Alter Ego „The Demon“ aufleben ließ.

Roman Reigns entthront CM Punk

Zum Abschluss der Show besann sich WWE nach den vielkritisierten Wirren um Gaststar Pat McAfee am Tag zuvor aufs Wesentliche: Der bisherige World Champion Punk und das langjährige Aushängeschild Reigns lieferten sich im Hauptkampf eine hochspannendes „Big Match“ – das mit rund 35 Minuten auch genug Zeit bekam, eine dramaturgisch ausgefeilte und die Fans packende Geschichte zu erzählen.

Gegen Ende des Matches und nach vielen Wendungen lieferte der auch schon 47 Jahre alte Punk in seinem ersten WrestleMania-Einzelhauptkampf den spektakulärsten Moment, als er mit einem Elbow Drop vom obersten Seil auf den Kommentatorentisch außerhalb des Rings sprang und Reigns hindurchkrachen ließ – ein Tribut an den legendären „Macho Man“ Randy Savage.

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Als Punk den „OTC“ (Original Tribal Chief) dann im Ring mit seiner Spezialaktion GTS abfertigen wollte, entkam Reigns glücklich: Er fiel auf Punks Schultern zurück statt zu Boden, der verausgabte und erschöpfte Punk brach unter der Last seines Kontrahenten zusammen, statt nachsetzen zu können. Reigns konnte kurz darauf mit einem Spear den Sieg einfahren.

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Für den 40 Jahre alten Reigns, der in den vergangenen Jahren auch öfters sein nahendes Karriere-Ende angedeutet hat, war es der siebte Gewinn eines großen WWE-Titels. Die Rückkehr auf den Thron der Liga folgte relativ genau zwei Jahre nach dem Abschluss seiner über drei Jahre langen Regentschaft als „Undisputed Universal Champion“, die bei WrestleMania vor zwei Jahren von Cody Rhodes beendet worden war.

Bei der WrestleMania-Postshow deutete WWE sogleich an, dass Lesnar-Bezwinger Femi Reigns in naher Zukunft herausfordern könnte: Femi drohte Reigns an, ihn bis zum Ende des Jahres entthront zu haben – Reigns konterte, dass Femi sich bis dahin erstmal beweisen sollte („Wir werden sehen, wie du durch den Sommer kommst“).

WWE WrestleMania 42 – alle Ergebnisse:

Tag 1:

LA Knight & The Usos besiegen Logan Paul, Austin Theory & iShowSpeed

Unsanctioned Match: Jacob Fatu besiegt Drew McIntyre

WWE Women’s Tag Team Title Match: Paige & Brie Bella besiegen Lash Legend & Nia Jax (c), Alexa Bliss & Charlotte Flair, Bayley & Lyra Valkyria – TITELWECHSEL!

Women’s Intercontinental Title Match: Becky Lynch besiegt AJ Lee – TITELWECHSEL!

Gunther besiegt Seth Rollins

World Women’s Title Match: Liv Morgan besiegt Stephanie Vaquer (c) – TITELWECHSEL!

WWE Title Match: Cody Rhodes (c) besiegt Randy Orton

Tag 2: