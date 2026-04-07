WWE lüftet lange gehütetes WrestleMania-Geheimnis

Martin Hoffmann 07.04.2026 • 17:01 Uhr Wenige Stunden nach der TV-Monday Night RAW enthüllt WWE die Aufteilung der Cards für die beiden WrestleMania-Tage - und welches Match das Mega-Wochenende abschließt.

Lange hat WWE ein Geheimnis darum gemacht – eineinhalb Wochen vor der Megashow WrestleMania 42 ist es gelüftet: Am Dienstagmorgen amerikanischer Zeit hat die Wrestling-Liga bekannt gegeben, welches Match den Jahreshöhepunkt abschließt.

Bei der TV-Sendung „Get Up“ von US-Medienpartner ESPN hat WWE auch die vollständige Aufteilung der Card des zweitägigen Events am 18. und 19. April im NFL-Stadion von Las Vegas verkündet.

WWE verkündet wichtige Details zu WrestleMania 42

Den Abschluss des Wochenendes bildet in der Nacht zum Montag das heiß erwartete World-Title-Match zwischen Titelträger CM Punk und Herausforderer Roman Reigns. Das WWE-Titelmatch zwischen Cody Rhodes und Randy Orton beschließt Tag 1 in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wenige Stunden zuvor hatte WWE bei der wöchentlichen TV-Show Monday Night RAW zwei weitere WrestleMania-Neuigkeiten verkündet: Die lebende Legende Rey Mysterio – die zuletzt an einer Schulterverletzung laboriert hatte – ist dem Leitermatch um den Intercontinental Title hinzugefügt worden; zudem ist ein weiterer Kampf mit Promi-Beteiligung offiziell gemacht worden.

Der populäre Streamer iShowSpeed, schon in den vergangenen Wochen in die Fehde zwischen der Gruppierung The Vision um Logan Paul und den Usos sowie LA Knight involviert, wird an Tag 1 in den Ring steigen: Zusammen mit Paul und Austin Theory trifft er auf Knight und die Usos.

Die genaue Anordnung der Matches ist noch nicht klar, sicher ist aber: Für Tag 1 sind das iShowSpeed-Match und der Kampf Drew McIntyre vs. Jacob Fatu in der ersten Stunde angesetzt, für Tag 2 das Leitermatch und das Titanenduell Brock Lesnar vs. Oba Femi.

Hintergrund: In den USA überträgt ESPN die jeweils erste WrestleMania-Stunde im TV, um den Kauf des vollständigen Events zu bewerben. In Deutschland sind beide WrestleMania-Abende im Livestream bei Netflix zu sehen.

WWE WrestleMania 42 – die Card im Überblick:

Tag 1:

WWE Championship: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton Women’s World Championship : Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan Seth Rollins vs. Gunther

Women’s Intercontinental Championship : AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch WWE Women’s Tag Team Championship: Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria

Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria Unsanctioned Match : Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Logan Paul, Austin Theory & iShowSpeed vs. LA Knight & The Usos

Tag 2:

World Heavyweight Championship : CM Punk (c) vs. Roman Reigns (Main Event)

: CM Punk (c) vs. Roman Reigns (Main Event) WWE Women’s Championship: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

United States Championship : Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams Brock Lesnar vs. Oba Femi

Intercontinental Championship – Ladder Match: Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh vs. Rey Mysterio

WrestleMania 42 live im TV und Stream: