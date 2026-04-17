Großes WWE-Comeback bei WrestleMania offenbar vorab enthüllt

Martin Hoffmann 17.04.2026 • 20:21 Uhr Der ehemalige WWE-Liebling Paige wird angeblich bei WrestleMania 42 am Wochenende zurückkehren - und womöglich gleich einen Titel gewinnen.

Eine der populärsten Wrestlerinnen der WWE-Geschichte steht offenbar vor einem großen Comeback – als Überraschungsclou der Megashow WrestleMania 42 am Wochenende.

Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, hat Paige im Vorfeld der Großveranstaltung in Las Vegas einen neuen Vertrag beim Showkampf-Marktführer unterschrieben und wird bei Mania zurückerwartet. Die Britin wird im NFL-Stadion der Las Vegas Raiders anscheinend als Ersatzfrau in einem Titelmatch mitmischen und eine prominente Kollegin ersetzen, die verletzungsbedingt ausfällt.

WWE WrestleMania 42: Paige offenbar vor Comeback

Dem Insider zufolge wird Paige allem Anschein nach in der Nacht zum Sonntag Teil des Vierkampfs um die Tag-Team-Titel der Damen. Sie soll die mit einer Knöchelblessur kampfunfähige Nikki Bella ersetzen und sich an ihrer Stelle mit Nikkis Zwillingsschwester Brie Bella zusammentun.

Dem Bericht zufolge wurde Paige unter der Woche bei einem Probelauf für das Match gesichtet. Der Gedanke liegt nahe, dass Paige und Bella als Siegerinnen des Kampfs vorgesehen sind – es wäre in jedem Fall das typische Ende für ein derartiges Überraschungs-Comeback.

Die amtierenden Champions Nia Jax und Lash Legend sollten am Tag 1 der zweitägigen Show eigentlich auf die Bellas, Charlotte Flair und Alexa Bliss sowie Bayley und Lyra Valkyria treffen. Seit längerem ist bekannt, dass um Nikki gebangt wird – die Hoffnung auf ein rechtzeitiges Comeback hat sich angeblich nicht erfüllt. Dem Insider zufolge bekommt die 42-Jährige keine medizinische Freigabe.

Zuletzt als Saraya bei Rivale AEW aktiv

Paige stand zuletzt im Jahr 2018 bei WWE im Ring, ehe eine schwere Rückenverletzung sie zum zwischenzeitlichen Karriere-Ende zwang. Nach ihrer Genesung 2022 unterschrieb sie bei Konkurrent AEW und trat dort unter ihrem bürgerlichen Vornamen Saraya an.

Höhepunkt von Sarayas Engagement bei AEW war fraglos ihr überraschender Damentitelgewinn bei All In 2023 vor über 80.000 Fans bei ihrem Heimspiel im Londoner Wembley-Stadion. Nachdem sie bald darauf zunehmend seltener eingesetzt wurde, einigte sie sich im vergangenen Jahr auf eine vorzeitige Vertragsauflösung mit Ligaboss Tony Khan.