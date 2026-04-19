WWE: Großes WrestleMania-Comeback perfekt - weitere Überraschungen

Martin Hoffmann 19.04.2026 • 06:57 Uhr Der langjährige WWE-Liebling Paige ist zurück und gleich wieder Champion - nicht die einzige Überraschung in der ersten Nacht der Megashow WrestleMania 42 in Las Vegas.

Eine der populärsten Wrestlerinnen der WWE-Geschichte hat ein großes Comeback gefeiert – nicht der einzige Überraschungsclou an Tag 1 der Megashow WrestleMania 42 in der Nacht zum Sonntag.

Die Britin mischte im NFL-Stadion der Las Vegas Raiders als Ersatzfrau in einem Titelmatch mit – und gewann zusammen mit der ebenfalls kürzlich zurückgekehrten Brie Bella die Tag-Team-Titel der Damendivision. Damit bewahrheitete sich ein vorab durchgesickertes Gerücht, dass Paige die am Knöchel verletzte Nikki Bella ersetzen würde.

WWE WrestleMania 42: Paige offenbar vor Comeback

Paige und Bella besiegten in einem Vierkampf die amtierenden Champions Nia Jax und Lash Legend, Charlotte Flair und Alexa Bliss sowie Bayley und Lyra Valkyria. Paige pinnte Bliss mit ihrem Finisher Ram-Paige, eine emotionale Siegesfeier folgte.

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Paige stand zuletzt im Jahr 2018 bei WWE im Ring, ehe eine schwere Rückenverletzung sie zum zwischenzeitlichen Karriere-Ende zwang. Nach ihrer Genesung 2022 unterschrieb sie bei Konkurrent AEW und trat dort unter ihrem bürgerlichen Vornamen Saraya an.

Nun ist Paige zurück in ihrer alten Heimat, wo sie zwischen 2011 und 2018 ein äußerst populärer Jungstar war, aber auch im Zentrum vieler Dramen und Turbulenzen stand. Wie viel sie dort noch vorhat, muss sich zeigen – nach ihrem AEW-Aus hatte sie angedeutet, ihre Karriere bald beenden zu wollen. Womöglich ist ihre Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte als letztes Hurra auf großer Bühne gedacht.

Cody Rhodes bleibt Champ – Pat McAfee wieder weg?

Im Hauptkampf der Show verteidigte WWE-Champion Cody Rhodes gegen seinen auf die dunkle Seite abgewandten Mentor Randy Orton. Die Fehde ging jedoch umgehend weiter, als Orton nach dem Match Rhodes nochmals attackiert und ihm seinen berüchtigten Punkt Kick gegen den Kopf verpasste.

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Die umstrittene Story um Ortons prominenten Hintermann Pat McAfee wurde zuvor mehr oder weniger abmoderiert – womöglich als Reaktion auf die vernichtenden Fanreaktionen vorab: Der frühere NFL-Punter und heutige Star-Podcaster wurde vor dem Match von Rhodes und Rapper Jelly Roll ausgeschaltet und mit einer Trage aus der Halle gebracht.

McAfee kehrte später noch einmal zurück und versuchte Orton als Ersatzringrichter zum Sieg zu verhelfen. Nachdem das nicht klappte, verpasste Orton McAfee wütend seine Spezialaktion RKO – das kurzlebige Bündnis wirkt beerdigt.

iShowSpeed liefert spektakulären Moment

In einem weiteren Match mit Promi-Faktor verloren die Social-Media-Influencer Logan Paul und iShowSpeed ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match mit Pauls Verbündetem Austin Theory gegen die Publikumslieblinge LA Knight sowie Jimmy und Jey Uso.

Kern der Story des Matches war, dass sich der bei WWE erfahrenere Paul als Platzhirsch aufspielte, der den verunsicherten Kollegen iShowSpeed unterbutterte. Letzterer ließ sich das am Ende nicht mehr bieten, wandte sich gegen Paul und verpasste ihm mit Hilfe seiner drei Gegner eine spektakuläre Flugaktion – einen Splash vom Ringpfosten durch den mehrere Meter tiefer postierten Kommentatorentisch außerhalb des Rings.

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Paige lieferte nicht die einzige Rückkehr des Abends vor offiziell über 58.000 Zuschauern – unter ihnen prominente WWE-Edelfans wie NBA Star Tyrese Halliburton und NFL-Kultfigur George Kittle: Auch der zuletzt verletzte Shootingstar Bron Breakker feierte ein Comeback und kostete seinen Rivalen Seth Rollins das Match gegen Österreich-Star Gunther.

Eine weitere Überraschung enthüllte der seit mehr als einem Jahr nicht mehr im WWE-TV gesichtete Ex-Damenchampion Bianca Belair: Sie ist schwanger.

In den weiteren Titelmatches des Abends mit weiblicher Beteiligung gab es ebenfalls Titelwechsel: Royal-Rumble-Siegerin Liv Morgan entthronte mit Hilfe ihrer Gefährtinnen und Gefährten von der Gruppierung Judgment Day World Women’s Champion Stephanie Vaquer – während sich Becky Lynch den Intercontinental Title der Damen von AJ Lee zurückeroberte.

WWE WrestleMania 42, Tag 1 – alle Ergebnisse: