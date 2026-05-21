Deutscher WWE-Star verhaftet

SPORT1 21.05.2026 • 17:41 Uhr Der deutsche WWE-Star Ludwig Kaiser ist wegen eines Körperverletzungsvorwurfs mit dem Gesetz in Konflikt - kurz vor einem wichtigen Match.

Ärger für den deutschen WWE-Star Ludwig Kaiser: Der Wrestler aus Pinneberg ist am Mittwoch in den USA wegen eines Körperverletzungs-Vorwurfs verhaftet worden – rund eine Woche vor einem wichtigen Match.

Der 35-Jährige wird beschuldigt, im vergangenen Monat einen anderen Mann in einem Apartment in seinem Wohnort Orlando geschlagen, geschubst und bedroht zu haben. Besagter Mann soll Anstoß an einem aus seiner Sicht zu intimen Kuss Kaisers mit einer Frau in einem Fahrstuhl genommen haben.

WWE: Ludwig Kaiser soll Mann geschlagen haben

Wie öffentliche Gerichtsdokumente zeigen, schildert das mutmaßliche Opfer, dass es einen Mann und eine Frau nach einer Zufallsbegegnung im Lift ermahnt hätte, „bitte ein paar Manieren zu haben“. Der Mann hätte ihn dann ohne weiteren Anlass mehrfach geschlagen, zu Boden geschubst und ihm weitere Gewalt angedroht.

Mit Hilfe von Überwachungskameras und Fotos sei Kaiser als Tatverdächtiger identifiziert und Haftbefehl erlassen worden. Kaiser stellte sich den Behörden, kam auf Kaution frei und beteuert seine Unschuld.

Kaiser – bürgerlich: Marcel Barthel – tritt aktuell bei WWE und der mexikanischen Partnerliga AAA als maskierter El Grande Americano an und ist speziell in Mexiko mit dieser Rolle sehr populär geworden.