Diese Demontage deutet auf das nächste WWE-Aus hin

SPORT1 12.05.2026 • 11:55 Uhr Der große personelle Umbau bei WWE scheint noch nicht beendet: Bei RAW scheint die Liga die Abschiedsvorstellung für ein ehemaliges Champion-Duo inszeniert zu haben.

Der große Kaderumbruch bei WWE scheint noch nicht beendet zu sein: Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW scheint die Wrestling-Liga den nächsten Abgesang inszeniert zu haben.

Nach sieben gemeinsamen Jahren beim Showkampf-Marktführer scheint für das Tag Team Los Garza (Angel & Berto / Angel Garza und Humberto Carrillo) Schluss zu sein. Die beiden Mexikaner wurden bei RAW von Brock Lesnars Bezwinger Oba Femi demontiert – und veröffentlichten danach via Social Media Posts, die wie Abschiedsbotschaften wirken.

WWE RAW: Oba Femi zerstört Los Garza – das Ende?

Der Nigerianer Femi setzte bei RAW seine nach WrestleMania gestartete „Open Challenge“ fort – auf die diesmal niemand antwortete. Femi marschierte darauf kurzerhand in den Backstage-Bereich, schnappte sich die eigentlich bei der Freitagsshow SmackDown beheimateten Angel und Berto und zerstörte sie innerhalb kurzer Zeit völlig.

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Wenig später schrieb Garza bei X: „Danke an alle, die immer im Boot geblieben sind und das Garza-Vermächtnis immer unterstützt haben.“ Berto postete derweil vielsagend einen schwarzen Screenshot.

Garza, Neffe des früh verstorbenen Ex-WWE- und WCW-Wrestlers Hector Garza, und sein Cousin Carrillo waren seit 2019 bzw. -18 bei WWE aktiv. Im Jahr 2021 formierten sie sich als Tag Team und füllten diverse Rollen aus – unter anderem als Sidekicks von Santos Escobar, soeben als Teil der großen Entlassungswelle nach WrestleMania bei WWE herausgekegelt.

Der ganz große Durchbruch für Garza und Berto blieb aus, ihr größter Erfolg war im vergangenen Jahr der zwischenzeitliche Gewinn der Tag-Team-Titel der von WWE einverleibten Mexiko-Liga AAA. Wie es nun für die beiden weitergeht, ist offen.

Asukas Zukunft unklar, Fatu übermannt Reigns erneut

Bereits am Wochenende hatte es bei WWE eine Abschlussvorstellung gegeben, als die langjährige Top-Performerin Asuka sich nach einem Match gegen Iyo Sky von ihrer Weggefährtin Sky verabschiedete.

Bei RAW tauchte Asuka nochmal auf, um die Szenerie zu bekräftigen: Sie umarmte Sky noch einmal und sagte, dass sie nun „ihren Platz einnehmen“ solle. WWE-Kommentator Michael Cole erklärte derweil, dass Asukas WWE-Zukunft „in der Luft“ hänge.

Der Wrestling Observer hatte zuvor berichtet, dass die 44 Jahre alte Asuka ab sofort im „Halb-Ruhestand“ sei, über die genaueren Umstände gibt es weiterhin nur viele Spekulationen und nichts Offizielles.

Im Hauptsegment von RAW ging derweil die World-Title-Fehde zwischen Champion Roman Reigns und Jacob Fatu weiter. Nach Fatus als knapp und unglücklich inszenierter Niederlage gegen Reigns bei Backlash schaffte es Reigns bei RAW erneut nicht, den aufstrebenden „Samoan Werewolf“ in die Schranken zu weisen.

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