WWE-Paukenschlag! Das scheinbare Ende war doch eine Täuschung

SPORT1 19.05.2026 • 09:08 Uhr Der scheinbare Abschied bei WrestleMania war eine Täuschung: Brock Lesnar meldet sich bei RAW zurück - und feiert sein Comeback-Match offenbar auf europäischem Boden.

Das Gemunkel hatte sich zuletzt schon verdichtet – nun hat es sich bewahrheitet: Der scheinbare WWE-Rücktritt von Brock Lesnar bei WrestleMania 42 war keiner!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat sich das „Beast Incarnate“ zurückgemeldet und sich mit einer Überraschungsattacke an seinem Bezwinger Oba Femi gerächt. Früher als erwartet – und auf europäischem Boden – wird Lesnar nun wohl wieder in den Ring steigen.

WWE RAW: Brock Lesnar ist zurück

Der Nigerianer Femi – dessen Inszenierung als unbezwingbares Monster stark an den jungen Lesnar erinnert – hatte den „Conqueror“ in Las Vegas bezwungen. Der 48 Jahre alte Lesnar zog danach seine Handschuhe und Stiefel aus, verabschiedete sich emotional vom Stadionpublikum und schien seinen sofortigen Ruhestand zu signalisieren.

Brancheninsider spekulierten unter Berufung auf WWE-Kreise aber schon länger, dass der denkwürdige Mania-Moment um den früheren UFC-Schwergewichtschamp doch nur eine Story war – und das tatsächliche Karriereende für den Sommerhöhepunkt SummerSlam in Lesnars Heimatstaat Minnesota anvisiert ist.

Nun ist tatsächlich klar: Lesnar ist zurück und wieder mitten im Geschehen.

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Böse Überraschung für Oba Femi

Kurz vor Ende der zweiten RAW-Stunde auf Netflix betrat Femi für seine wöchentliche „Open Challenge“ die Rampe, als Lesnar ihn von hinten niedermähte.

Viermal in Serie kassierte das frühere Kugelstoß-Talent Femi Lesnars Spezialaktion F-5, ehe der diebisch grinsende Lesnar kommentarlos den Ring verließ.

Lesnars langjähriges Sprachrohr Paul Heyman überreichte dem als General Manager von RAW auftretenden Adam Pearce danach einen Vertrag für ein Match zwischen Lesnar und Femi beim nächsten Großevent Clash In Italy am 31. Mai in Turin.

WWE Clash in Italy: Gleich drei Gigantenduelle auf der Card

Die Card für den ersten WWE-Großevent in Italien ist mit der – noch nicht offiziell bestätigten Ansetzung – absolut hochkarätig: Schon am Freitag bei SmackDown wurde ein großes WWE-Titelmatch zwischen Champion Cody Rhodes und dem Österreicher Gunther fixiert.