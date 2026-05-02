Unerwartete Wendung bei WWE

SPORT1 02.05.2026 • 11:40 Uhr Das Titelgeschehen bei WWE bekommt überraschend einen neuen Dreh: Österreich-Star Gunther nimmt bei SmackDown Cody Rhodes ins Visier.

Zwei Wochen nach der Megashow WrestleMania 42 sind im Titelgeschehen bei WWE die Karten überraschend neu gemischt worden.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Sendung Friday Night SmackDown ist WWE-Champion Cody Rhodes trotz seiner bei Mania zugezogenen Augenverletzung wieder in den Ring gestiegen – und ins Visier eines neuen Herausforderers geraten.

Der Österreicher Gunther attackierte Rhodes nach einem Sieg über Hauptkader-Debütant Ricky Saints, ein Titelduell der beiden ist offenbar das nächste große Match von Rhodes – bevor dessen Rivalität mit Ex-Mentor Randy Orton wiederaufgenommen wird.

WWE SmackDown: Gunther attackiert Cody Rhodes

Saints hatte zuvor eine offene Herausforderung seines früheren AEW-Kollegen Rhodes angenommen – der frühere Ricky Starks wurde so auf exakt dieselbe Weise im WWE-Hauptprogramm eingeführt wie einst bei AEW.

Rhodes setzte sich in dem Duell erwartungsgemäß durch, kam aber nicht zum feiern: Gunther attackierte den „American Nightmare“ von hinten und nahm ihn in seinen berüchtigten Sleeperhold. Anschließend posierte der „Ringgeneral“ mit Rhodes‘ Gürtel.

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Der ehemalige World Champion Gunther, der in den vergangenen zwölf Monaten gleich drei Legenden in den Ruhestand geschickt hat – Bill Goldberg, John Cena und AJ Styles – hatte bei WrestleMania Seth Rollins mit Hilfe des zurückkehrenden Bron Breakker besiegt und greift nun offensichtlich wieder nach Gold.

Card für WWE Backlash 2026 nimmt Formen an

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt die neue Fehde überraschend, denn zwischen Rhodes und Orton – der den Champ nach der WrestleMania-Niederlage mit seinem gefürchteten Punt Kick attackierte – ist das letzte Wort offensichtlich nicht gesprochen.

Zusätzlich meldete Reporter-Guru Dave Meltzer jüngst, dass WWE Gunther mittelfristig für ein Match mit World Champion Roman Reigns in Stellung bringt – wohl für den Sommerhöhepunkt SummerSlam.

Wann Gunther zuvor auf Rhodes treffen wird, ist noch unklar. Die nächste Großveranstaltung Backlash am 9. Mai liegt nahe, ist aber kein Muss. Im mutmaßlichen Hauptkampf der Show in Tampa trifft Reigns auf Jacob Fatu – der bei SmackDown mit einer Demontage seines alten Rivalen Solo Sikoa und dessen Gruppierung The MFTs eine Botschaft an den „Original Tribal Chief“ schickte.