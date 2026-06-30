WWE fixiert zwei Gigantenduelle für anstehende Megashow

Martin Hoffmann 30.06.2026 • 16:38 Uhr WWE macht bei Monday RAW zwei große Matches für den SummerSlam offiziell. Oba Femi bekommt es nochmal mit Brock Lesnar zu tun - und lässt sein Anrecht auf ein Titelmatch vorerst ruhen.

Die Topmatches für den Sommer-Höhepunkt von WWE stehen – und der erwartete Griff von Shootingstar Oba Femi nach einem großen Titel bleibt vorerst aus.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW auf Netflix kam der Gewinner des King-of-the-Ring-Turniers nicht dazu, eine Entscheidung zu fällen, ob er bei der Megashow SummerSlam am 1. und 2. August World Champion Roman Reigns oder den neuen WWE-Champ Sami Zayn herausfordern wird.

Stattdessen setzt der Nigerianer seine Fehde gegen Brock Lesnar in einem Hell-in-a-Cell-Match fort – das für Legende Lesnar womöglich sein letzter Kampf überhaupt werden wird. Für Reigns wurde derweil ein anderes Gigantenduell um den Titel fixiert.

WWE RAW: Brock Lesnar düpiert Oba Femi

Femis Siegesfeier nach dem Großevent Night of Champions zu Beginn der Sendung wurde von Lesnar unterbrochen, der klarmacht, dass er mit dem „Ruler“ noch nicht fertig sei – und verpasste ihm schließlich einen Tritt in die Weichteile und seine Spezialaktion F-5.

Der erboste Femi kam nochmal auf die Beine und forderte Lesnar zu einem dritten Match heraus. Lesnar nahm an – unter der Bedingung, dass Femi sich zu ihm in den Höllenkäfig müsste. Es ist Lesnars drittes Match dieser Art nach seinen beiden Hell-in-a-Cell-Matches gegen den Undertaker 2002 und 2015.

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Gerüchten zufolge plant Lesnar nach dem SummerSlam sein schon nach der WrestleMania-Niederlage gegen Femi angedeutetes Karriereende. Zuletzt war das „Beast Incarnate“ aber nochmal zurückgekommen und hatte Femi in einem Rückmatch bei Clash in Italy in Turin besiegt.

Femi erklärte später in einem Backstage-Segment mit dem als General Manager von RAW auftretenden Adam Pearce, dass er sein Anrecht auf ein Titelmatch ruhen lasse und darauf „zu gegebener Zeit“ zurückkommen werde. Reigns nahm dafür später eine andere Herausforderung eines alten Bekannten an.

Seth Rollins fordert Roman Reigns beim SummerSlam

Am Ende der Show wurde ein Auftritt Reigns‘ von Seth Rollins unterbrochen. Der „Visionary“ erinnerte Reigns an ihre 14 Jahre lange, gemeinsame Geschichte seit der Formation ihrer Gruppierung The Shield – und dass es nun Zeit für ihn sei, ihm den Titel abzunehmen.

Reigns lehnte zunächst ab und ermahnte Rollins, sich hinten anzustellen. Rollins allerdings ließ einen Monolog folgen, in dem er Reigns daran erinnerte, dass er ihn noch in einem Titelmatch besiegt hat und stattdessen viele schmerzhafte Erinnerungen mit ihm verbinde – vom „Heist of the Century“ bei WrestleMania 31 über seine Rolle beim Titelverlust gegen Cody Rhodes 2022 und seine WrestleMania-Niederlage im vergangenen Jahr.

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Rollins lockte Reigns mit der Aussicht auf die Gelegenheit, ihn endlich klar zu bezwingen – und erreichte sein Ziel: Reigns erklärte, dass Rollins Recht habe. Er müsse Rollins endlich besiegen – vor den Augen seines Clans.