Böse Überraschung für WWE-Topstar

Martin Hoffmann 09.06.2026 • 07:52 Uhr Bei WWE RAW fliegt Seth Rollins aus dem King-of-the-Ring-Turnier - und muss die Jagd nach dem verlorenen World Title vertagen.

Die diesjährige Auflage des traditionellen King-of-the-Ring-Turniers bei WWE hat ihre erste große Überraschung – zu Ungunsten eines der größten Namen im Feld.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW – ausgetragen in der französischen Hauptstadt Paris – flog der ehemalige World Champion Seth Rollins aus der Konkurrenz. Anstelle des „Visionary“ erreichte ein aufstrebender Jungstar das Halbfinale – mit ungebetener Hilfe von Rollins‘ früherem Zögling Bron Breakker.

Die turbulenten Ereignisse verdeutlichten, dass die vergangene Woche mit einem Sieg Rollins‘ scheinbar beendete Fehde noch nicht vorbei ist.

WWE RAW: Seth Rollins ausgeschaltet

Rollins traf bei RAW in einem Vierkampf auf Ricky Saints, Je’Von Evans und den Hünen Talla Tonga – in den sich am Ende die einst von Rollins und Manager Paul Heyman gegründete Gruppierung The Vision einschaltete.

Einen Eingriff von Austin Theory konnte Rollins mit Hilfe seines Verbündeten Montez Ford noch abwehren, dann aber mischte sich auch Breakker ein und verpasste Rollins einen Spear, der Rollins letztlich das Match kostete: Der frühere World Champion konnte nicht verhindern, dass der junge Evans Saints mit einem OG Cutter pinnte und sein Halbfinal-Ticket löste.

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Das diesjährige King-of-the-Ring-Turnier – und das analoge Queen-of-the-Ring-Turnier der Frauen – gipfelt am 27. Juni bei dem Großevent Night of Champions im saudi-arabischen Riad. Der Sieger und die Siegerin verdienen sich ein großes Titelmatch beim Sommerhöhepunkt SummerSlam.

Mit dem Ausscheiden von Rollins ist klar, dass der langjährige Weggefährte des amtierenden World Champions Roman Reigns für den Moment weiter außen vor ist im Rennen um den Titel, den er im vergangenen Jahr verletzungsbedingt abtreten musste.

Rollins, der Gerüchten zufolge als ein möglicher WrestleMania-Gegner von Reigns gilt, steuert beim SummerSlam wohl auf ein drittes Duell mit Breakker zu.

King of the Ring: Halbfinals fast komplett

Der siegreiche Evans trifft beim nächsten RAW auf den Sieger eines weiteren Vierkampfs zwischen Finn Balor, Jey Uso, LA Knight und Royce Keys. Im schon fixierten zweiten Halbfinale bekommt es Oba Femi mit Dominik Mysterio zu tun.