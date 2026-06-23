Das Wrestling-Imperium WWE steht vor einem wegweisenden Großereignis – und hat seinen Fans schon einige Tage vorher zwei größere Story-Wendungen geboten.
Doppelter WWE-Paukenschlag in London
Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW in London standen zwei Titelmatches auf dem Programm. Eines endete mit einem Wechsel der Gürtel – das andere mit einer Bruch des unterlegenen Teams.
WWE RAW: Valkyria bricht mit Bayley, Street Profits krönen sich
Im ersten Titelmatch des Abends besiegten die Tag-Team-Champions der Damen – Brie Bella und Lokalmatadorin Paige – das Duo aus Bayley und Lyra Valkyria. Die junge Irin Valkyria wandte sich danach aus Frust gegen Veteranin Bayley und verprügelte sie.
Im Hauptkampf der auf Netflix übertragenen Traditionssendung besiegten die Street Profits (Montez Ford und Angelo Dawkins) Bron Breakker und Austin Theory von der Gruppierung The Vision und errangen damit die World Tag Team Titles – ihr vierter gemeinsamer Titelgewinn in einem der WWE-Hauptkader.
Ford schaffte den Pinfall mit einem Frog Splash gegen Theory, vorausgegangen waren chaotische Ereignisse und mehrere Eingriffe.
Seth Rollins rächt sich an Bron Breakker
Das verletzte Vision-Mitglied Logan Paul wollte seinen Verbündeten unfair helfen, wurde aber vom frisch bei RAW debütierten Joe Hendry neutralisiert.
Paul hinterließ einen Schlagring, den Theory zu seinem Vorteil nutzen wollte, stattdessen tauchte Breakkers Erzrivale Rollins auf und setzte das Fremdobjekt selbst gegen seinen früheren Zögling Theory ein. Rollins rächte sich damit an Breakker dafür, dass der ihn kürzlich seinerseits die Chance auf den Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers gekostet hatte.
Rollins und Breakker treffen am Samstag im saudi-arabischen Riad in einem Käfigmatch aufeinander. Das Duell wird einer der Hauptattraktionen des Events Night of Champions sein.
Im mutmaßlichen Hauptmatch der Show am Samstag wird WWE-Champion Cody Rhodes in einem Dreikampf auf den Österreicher Gunther und Sami Zayn treffen. Auf dem Programm stehen außerdem die Finals des King- und des Queen-of-the-Ring-Turniers zwischen Oba Femi und Jey Uso sowie Liv Morgan und Iyo Sky.