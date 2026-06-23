Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
WWE>

Doppelter WWE-Paukenschlag in London!

Doppelter WWE-Paukenschlag in London

Bei der aktuellen Ausgabe von WWE RAW in London standen zwei Titelmatches auf dem Programm. Eines endete mit einem Wechsel der Gürtel - das andere mit einem Bruch.
Bron Breakker (im Bild) und Austin Theory verloren bei WWE RAW die Tag-Team-Titel
Bron Breakker (im Bild) und Austin Theory verloren bei WWE RAW die Tag-Team-Titel
© WWE
SPORT1
Bei der aktuellen Ausgabe von WWE RAW in London standen zwei Titelmatches auf dem Programm. Eines endete mit einem Wechsel der Gürtel - das andere mit einem Bruch.

Das Wrestling-Imperium WWE steht vor einem wegweisenden Großereignis – und hat seinen Fans schon einige Tage vorher zwei größere Story-Wendungen geboten.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW in London standen zwei Titelmatches auf dem Programm. Eines endete mit einem Wechsel der Gürtel – das andere mit einer Bruch des unterlegenen Teams.

WWE RAW: Valkyria bricht mit Bayley, Street Profits krönen sich

Im ersten Titelmatch des Abends besiegten die Tag-Team-Champions der Damen – Brie Bella und Lokalmatadorin Paige – das Duo aus Bayley und Lyra Valkyria. Die junge Irin Valkyria wandte sich danach aus Frust gegen Veteranin Bayley und verprügelte sie.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Im Hauptkampf der auf Netflix übertragenen Traditionssendung besiegten die Street Profits (Montez Ford und Angelo Dawkins) Bron Breakker und Austin Theory von der Gruppierung The Vision und errangen damit die World Tag Team Titles – ihr vierter gemeinsamer Titelgewinn in einem der WWE-Hauptkader.

Ford schaffte den Pinfall mit einem Frog Splash gegen Theory, vorausgegangen waren chaotische Ereignisse und mehrere Eingriffe.

Seth Rollins rächt sich an Bron Breakker

Das verletzte Vision-Mitglied Logan Paul wollte seinen Verbündeten unfair helfen, wurde aber vom frisch bei RAW debütierten Joe Hendry neutralisiert.

Paul hinterließ einen Schlagring, den Theory zu seinem Vorteil nutzen wollte, stattdessen tauchte Breakkers Erzrivale Rollins auf und setzte das Fremdobjekt selbst gegen seinen früheren Zögling Theory ein. Rollins rächte sich damit an Breakker dafür, dass der ihn kürzlich seinerseits die Chance auf den Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers gekostet hatte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Rollins und Breakker treffen am Samstag im saudi-arabischen Riad in einem Käfigmatch aufeinander. Das Duell wird einer der Hauptattraktionen des Events Night of Champions sein.

Im mutmaßlichen Hauptmatch der Show am Samstag wird WWE-Champion Cody Rhodes in einem Dreikampf auf den Österreicher Gunther und Sami Zayn treffen. Auf dem Programm stehen außerdem die Finals des King- und des Queen-of-the-Ring-Turniers zwischen Oba Femi und Jey Uso sowie Liv Morgan und Iyo Sky.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite