Ohrfeige auf offener Bühne! Aufregung um NFL-Idol Tom Brady und Logan Paul

Große Aufregung um Quarterback-Legende Tom Brady: Der siebenmalige Super-Bowl-Champion hat beim Fanatics Fest im Vorfeld des Fußball-WM-Finales in New York Star-Influencer Logan Paul auf offener Bühne eine Ohrfeige verpasst.
Ohrfeige! Aufregung um Tom Brady
Brady und Paul – gemeinsam involviert in ein Flag-Football-Projekt – liefern sich seit einiger Zeit öffentliche Sticheleien gegeneinander. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass es sich um echte Animositäten handelt – der Hintergrund des im Netz schnell viral gegangenen Moments scheint ein anderer zu sein.
Kämpft Tom Brady bald bei WWE?
Seit längerer Zeit halten sich Gerüchte, dass Tom Brady in Verhandlungen mit der Wrestling-Liga WWE steht und dort ein Showmatch gegen Geschäftspartner Paul plant.
Der ältere Bruder von Jake Paul ist schon seit längerem als Showkämpfer aktiv – worüber sich Brady schon vor einiger Zeit öffentlich lustig gemacht hatte. Brady nannte Pauls Showkämpfe „niedlich“ – worauf diverse WWE-Stars mit wütenden Posts reagiert hatten. Schon damals wirkten die Geschehnisse wie eine Inszenierung und die Vorbereitung eines möglichen WWE-Gastspiels von Brady.
Schon vor dem handgreiflichen Vorfall mit Paul hatte Brady die Gerüchte befeuert: In einem Talk mit dem früheren WWE-Champion Cody Rhodes zeigte sich die NFL-Legende offen für einen künftigen WWE-Auftritt. Ligapräsident Nick Khan könne demnach gern mit einem Angebot auf ihn zugehen.
Dass WWE den Clip von Bardy und Paul geteilt hat, spricht dafür, dass es tatsächlich schon einen fixen Deal geben könnte. Beim WWE-Großevent SummerSlam am 1. und 2. August in Minneapolis gibt es womöglich eine Fortsetzung.
Beim Fanatics Fest, einer Fan-Veranstaltung am Wochenende des Weltmeisterschaftsfinales, waren neben Brady auch andere Größen auf der Bühne vertreten. Als Gäste waren neben Lionel Messi auch einige weitere Mitglieder der argentinischen Nationalmannschaft geladen. Stars wie Novak Djokovic, Kevin Durant, LeBron James und David Beckham komplettierten die Riege der Superstars.