WWE bestätigt nächstes Comeback: Er kommt zurück von Konkurrent AEW

Martin Hoffmann 14.07.2026 • 07:54 Uhr Mit einem Videoclip bei Monday Night RAW macht WWE die Rückkehr des bisherigen AEW-Stars Big Cass / Big Bill offiziell.

Es hatte sich schon vorab herumgesprochen, nun ist es bestätigt: Nach Baron Corbin kehrt der nächste Big Man zu Wrestling-Marktführer WWE zurück.

Bei der aktuellen Ausgabe der Netflix-Show Monday Night RAW präsentierte die Liga einen kurzen Videoclip, in dem das Comeback von Big Cass offiziell gemacht wurde. Der zuletzt als Big Bill bei Konkurrent AEW aktive Hüne wird offenbar bei der ersten RAW-Ausgabe nach dem SummerSlam wieder in den Ring steigen.

WWE RAW: Video deutet Big Cass‘ Comeback an

In dem rund 20-sekündigen Video sind verschwommene, aber trotzdem eindeutig zu identifizierende Bilder aus Cass‘ erstem WWE-Engagement zu sehen – dazu gibt es ein kryptisches Voiceover mit den Worten: „Was passiert, wenn die ganze Welt behauptet, dass du es nicht verpatzen kannst – und die ganze Welt falsch liegt?“

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Am Ende ist Cass‘ Silhouette und das Datum „3.8.“ zu sehen – der Montag nach dem SummerSlam-Wochenende am 1. und 2. August.

Schon vor einigen Wochen hatte das Portal Fightful von dem sich anbahnenden Comeback berichtet: William Morrissey, wie Cass eigentlich heißt, habe seinen Vertrag bei AEW auslaufen lassen und sich zu einer WWE-Rückkehr entschlossen.

Fightful berichtete auch von einer geplanten Reunion mit Cass‘ früherem Tag-Team-Partner Enzo Amore – der in dem bei RAW gesendeten Video allerdings nicht zu sehen war.

Big Cass und Enzo Amore waren ein populäres WWE-Duo

Cass und Enzo (bürgerlich:Eric Arndt) waren zwischen 2013 und 2017 gemeinsam bei WWE aktiv und eines der beliebtesten Duos des Aufbaukaders NXT – mit vielversprechendem Start im Hauptkader.

Eine aus Sicht vieler Fans verfrühte Trennung und persönliche Probleme und Verfehlungen abseits des Rings bei beiden warfen die Karrieren beider aus der Bahn: Amore wurde Anfang 2018 entlassen, nachdem – mittlerweile eingestellte – Ermittlungen wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs bekannt geworden waren. Berichten zufolge hatte Amore die Liga hierüber nicht informiert.

Auch Cass verlor im selben Jahr nach einer Reihe von Vorfällen seinen Job. Er litt zwischenzeitlich unter schweren Alkoholproblemen – die er jedoch schon vor einigen Jahren hinter sich gelassen hat.